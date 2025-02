Gemini : Le téléchargement de documents est enfin gratuit !

Google a mis du temps à proposer le téléchargement de fichiers aux utilisateurs de Gemini gratuitement, mais nous y sommes enfin. Vous pouvez désormais télécharger des documents sur Gemini, notamment des PDF, des documents Word, des PPT, des fichiers TXT et bien plus encore, sans payer pour l’abonnement Gemini Advanced.

Gemini prenait déjà en charge l’analyse d’images. En plus de cela, vous pouvez connecter votre Google Drive et partager des fichiers Google Docs, entre autres.

Le meilleur atout de Gemini est que vous pouvez télécharger plusieurs fichiers de différents formats et demander à Gemini de résumer les documents. Vous pouvez également utiliser cette fonctionnalité pour discuter avec le document, générer des informations, analyser des informations, trouver des points clés, etc. Cela dit, ce que j’ai trouvé étrange, c’est que la version gratuite de Gemini ne vous permet pas de télécharger des documents Excel ou CSV, ce qui rend impossible l’analyse des données.

La version payante, Gemini Advanced, prend en charge toutes sortes de formats de fichiers. L’outil d’IA NotebookLM de Google propose également une version gratuite, compatible avec plusieurs formats de fichiers. La version gratuite de ChatGPT est également plus riche en fonctionnalités et vous pouvez y déposer n’importe quel fichier que vous souhaitez.

Néanmoins, si vous êtes un utilisateur de Gemini, voici comment vous pouvez télécharger des fichiers pour analyser des documents.

Comment télécharger des fichiers sur Gemini gratuitement ?

Rendez-vous sur gemini.google.com et connectez-vous à votre compte Google. Maintenant, cliquez sur le bouton « + » et sélectionnez « Fichiers ». Vous pouvez maintenant télécharger votre document et commencer à poser des questions dans Gemini.

Bien que l’analyse de documents soit une fonctionnalité intéressante et que je sois heureux qu’elle soit désormais disponible gratuitement pour les utilisateurs de Gemini, je recommanderais aux utilisateurs de consulter NotebookLM.

C’est un bien meilleur outil pour l’analyse de documents et il propose des citations en ligne qui manquent dans Gemini. Vous pouvez rapidement vérifier la source et vérifier les informations directement à partir du document téléchargé. Sans oublier que vous pouvez écouter un podcast généré par l’IA, ce qui est assez naturel et captivant.