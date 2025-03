Accueil » Galaxy Z Fold 7 : Un S Pen plus épais et confortable ?

Galaxy Z Fold 7 : Un S Pen plus épais et confortable ?

Une nouvelle rumeur laisse entendre que le S Pen du Galaxy Z Fold 7 pourrait être plus épais que celui des précédentes générations. Une information surprenante, surtout après les spéculations selon lesquelles Samsung pourrait supprimer complètement la compatibilité avec le stylet sur son prochain smartphone pliable.

L’informateur PandaFlashPro, bien connu pour ses fuites sur les appareils Samsung, contredit certaines rumeurs inquiétantes selon lesquelles le Galaxy Z Fold 7 ne prendrait plus en charge le S Pen. Selon lui, non seulement le smartphone sera bel et bien compatible avec le stylet, mais celui-ci pourrait aussi subir un redesign important.

La fuite indique que le nouveau S Pen serait plus épais, ce qui pourrait améliorer la prise en main pour certains utilisateurs. Toutefois, cette information semble aller à contre-courant des tendances actuelles, où les fabricants cherchent avant tout à affiner leurs appareils et accessoires.

Un possible downgrade du S Pen sur le Galaxy Z Fold 7 ?

D’autres rumeurs circulant sur le Web suggèrent que ce nouveau S Pen pourrait être moins performant que ses prédécesseurs. Il reste encore à voir quels seraient ces compromis techniques, mais certains craignent que Samsung retire certaines fonctionnalités essentielles, comme la connectivité Bluetooth et les Air Actions, comme cela a été le cas avec le S Pen du Galaxy S25 Ultra.

Ce choix serait d’autant plus étrange que Samsung a justement rendu son stylet plus léger en supprimant le Bluetooth du modèle du Galaxy S25 Ultra. Opter pour un S Pen plus épais sur un smartphone pliable, où l’espace est un élément clé du design, semble donc une décision peu conventionnelle.

Un stylet toujours vendu séparément

Contrairement aux modèles Galaxy Ultra, qui disposent d’un emplacement dédié pour ranger le S Pen, la série Galaxy Z Fold nécessite l’achat du stylet en option. Il faut également utiliser une coque spécifique pour le transporter avec soi.

Ce détail donne plus de liberté à Samsung pour concevoir un stylet sans contrainte d’intégration directe dans le smartphone. Cela pourrait expliquer pourquoi la marque envisagerait un modèle plus volumineux et potentiellement plus confortable à utiliser.

Un Galaxy Z Fold 7 attendu cet été avec des améliorations notables

Le Galaxy Z Fold 7 devrait être dévoilé à l’été 2025, aux côtés du Galaxy Z Flip 7. Plusieurs améliorations sont attendues :

Un design plus fin

Un pli de l’écran amélioré

Un processeur Snapdragon 8 Elite (reste à confirmer s’il s’agira d’une version 7 cœurs ou non)

Avec une concurrence moins féroce que prévu – OnePlus ne prévoit pas de pliable cette année, et Apple ne lancerait rien avant 2026 – Samsung semble bien parti pour dominer le marché des smartphones pliables. Toutefois, des rivaux comme le Pixel 10 Pro Fold pourraient venir bouleverser la donne.

Si certaines fuites suggèrent que le Galaxy Z Fold 7 sera une mise à jour mineure, d’autres affirment que Samsung réserve de vraies améliorations. Il faudra attendre la présentation officielle pour démêler le vrai du faux.