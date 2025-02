Exynos 2500 : Production lancée, mais les rendements sont faibles !

En règle générale, le modèle de base et la version « plus » de la gamme phare Galaxy S de Samsung sont alimentés par son propre processeur Exynos sur la plupart des marchés. Cependant, aux États-Unis, au Canada et en Chine, ces smartphones sont équipés d’une version personnalisée du dernier processeur phare de la série Snapdragon 8, qui est cette année le Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Le modèle Galaxy S Ultra est équipé du chipset Snapdragon dans toutes les régions.

Cette année, Samsung a été confronté à un dilemme de sa propre création. La fonderie de l’entreprise a eu un problème avec ses rendements. Cela signifie que le pourcentage de puces fonctionnelles découpées à partir d’une plaquette de silicium a été bien inférieur aux 70 % nécessaires pour qu’une fonderie démarre la production de masse à un certain nœud de processus. Samsung a décidé que la démarche la plus sûre était d’alimenter chaque smartphone Galaxy S25 et Galaxy S25+ avec le Snapdragon 8 Elite, une décision coûteuse étant donné que Qualcomm a augmenté le prix du composant.

Selon un tweet de @Jukanlosreve sur X, Samsung a finalement lancé la production de masse de son processeur Exynos 2500, gravé en 3 nm. Cependant, les rendements seraient encore faibles, limitant la disponibilité de ce processeur pour les futurs smartphones de la marque.

Samsung a rencontré des difficultés pour produire suffisamment de puces Exynos 2500 en raison de rendements faibles. Le taux de puces fonctionnelles obtenues à partir des wafers de silicium serait inférieur à 50 %, ce qui est considérablement bas pour une production de masse. En conséquence, Samsung a dû se tourner vers Qualcomm et son Snapdragon 8 Elite pour équiper sa série Galaxy S25.

Selon des fuites, Samsung limiterait la production du Exynos 2500 à 5 000 unités par mois dans un premier temps. Malgré ces difficultés, Samsung envisagerait d’utiliser le Exynos 2500 pour son futur Galaxy Z Flip 7, prévu pour cet été.

Le Galaxy Z Flip 7 va-t-il profiter du Exynos 2500

Les problèmes de rendement persistent également pour le Exynos 2600, produit avec un rendement de 30 % lors des tests. Si Samsung ne parvient pas à résoudre ces problèmes, la gamme Galaxy S26 pourrait être équipée du Snapdragon 8 Elite 2.

Malgré des performances inférieures à celles du Snapdragon 8 Elite, le Exynos 2500 pourrait être utilisé dans certains modèles de smartphones Samsung à venir, notamment le Galaxy Z Flip 7. L’avenir de la gamme Exynos dépendra de la capacité de Samsung à améliorer ses rendements de production.