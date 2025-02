Accueil » Nintendo Switch 2 : Prix fixé à 399 dollars, plus cher mais toujours compétitif ?

La Nintendo Switch 2, la prochaine console portable de Nintendo, fait déjà beaucoup parler d’elle. Alors que les détails précis se font encore attendre, un nouveau rapport révèle des informations sur son prix. La Switch 2 devrait connaître une augmentation de prix par rapport à la Switch originale, reflétant l’amélioration du matériel, mais pourrait rester plus abordable que la plupart des consoles de jeu portables Windows.

Selon Joost Van Dreunen, co-fondateur de SuperData Research, Nintendo prévoit de fixer le prix de la Switch 2 aux alentours de 399 dollars, contre 299 dollars pour la première Nintendo Switch. Cette augmentation de prix serait justifiée par le matériel plus avancé de la console.

Malgré cette hausse, la Switch 2 resterait moins chère que les consoles de jeu portables Windows et d’autres concurrents, comme la Steam Deck. Nintendo cherche ainsi à trouver un équilibre entre l’amélioration du matériel et la fidélisation de sa clientèle principale. L’accent est désormais mis sur la pérennité de la plateforme, avec des fonctionnalités telles que la rétrocompatibilité et les mises à jour continues.

Si l’information se confirme, la Nintendo Switch 2 proposera un prix compétitif étant donné ses performances améliorées. La stratégie de Nintendo semble s’orienter vers une approche plus durable, privilégiant la fidélisation des joueurs et l’engagement à long terme sur sa plateforme.