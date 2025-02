Accueil » Nintendo Switch 2 : Prix, date de sortie et jeux, réponses le 2 avril !

Nintendo a annoncé que le Nintendo Direct dédié à la Nintendo Switch 2 aura lieu le 2 avril 2025 à 15h00, heure de Paris. Et même si nous connaissons maintenant l’heure exacte du stream, Nintendo n’a pas donné plus d’informations sur la console elle-même.

En effet, c’est lors de cet événement que la société fournira des informations détaillées sur la console, notamment ses caractéristiques matérielles, ses spécifications techniques, les jeux prévus pour son lancement, ainsi que possiblement son prix et sa date de sortie précise.

À ce jour, un nouveau jeu Mario Kart est le seul titre confirmé pour la Switch 2. Cependant, des rumeurs suggèrent que Nintendo pourrait également présenter des jeux très attendus, tels que Metroid Prime 4 et Pokémon Legends: Z-A lors de cet événement, potentiellement en tant que titres de lancement.

La Nintendo Switch 2 conservera le design hybride de la console originale, permettant une utilisation à la fois en mode portable et sur téléviseur via une station d’accueil. Elle sera rétrocompatible avec la plupart des jeux et accessoires de la Switch actuelle.

Des améliorations notables incluent une meilleure performance graphique, comparable aux consoles actuelles, grâce à l’intégration de la technologie d’upscaling AI de Nvidia, permettant potentiellement d’atteindre une résolution 4K en mode dock.

Aucune confirmation sur la date de sortie de la Switch 2

Après le Nintendo Direct, Nintendo organisera une série d’événements pratiques à travers le monde, à partir du 6 avril 2025, pour permettre aux joueurs d’essayer la console avant sa sortie officielle.

Pour suivre le Nintendo Direct du 2 avril, vous pouvez vous rendre sur le site officiel de Nintendo ou sur leurs chaînes YouTube et Twitch officielles.

Bien sûr, l’information la plus importante que tout le monde veut connaître est la date de sortie de la Switch 2. Pour l’instant, Nintendo n’a donné qu’une vague fenêtre de 2025. Cet événement permettra, croisons les doigts, de confirmer une date de sortie et un prix.