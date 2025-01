Tout ce que nous savons sur la Nintendo Switch 2 après sa révélation officielle

Après des mois de rumeurs et de fuites, Nintendo a enfin levé le voile sur la Switch 2 ! Si cette nouvelle console ressemble beaucoup à ce que les fuites récentes avaient déjà suggéré, le trailer de révélation a apporté quelques détails inédits et passionnants à découvrir.

Une évolution des Joy-Con : nouvelles fonctionnalités et design

Les Joy-Con de la Switch 2 reprennent le design emblématique de leurs prédécesseurs, mais avec des améliorations notables.

Fonctionnalité de souris : Les Joy-Con intègrent désormais des capteurs optiques qui, lorsqu’ils sont attachés à des dragonnes spécifiques, leur permettent de glisser facilement sur des surfaces planes, un peu comme une souris d’ordinateur. Ces dragonnes semblent être équipées de patins en PTFE, un matériau souvent utilisé pour réduire la friction.

Fixation magnétique : Les Joy-Con se fixent désormais magnétiquement à la console et aux dragonnes, supprimant le besoin de rails coulissants. Des boutons sur les dragonnes permettent de libérer facilement les manettes.

Connecteurs améliorés : Les côtés de la console intègrent des connecteurs 12 broches verticaux, probablement pour améliorer la puissance et la stabilité entre les Joy-Con et la console.

Un détail à noter : le capteur infrarouge, peu utilisé sur les Joy-Con originaux, semble avoir été supprimé. Les nouvelles manettes se concentrent donc sur les innovations optiques.

Un écran plus grand, mais pas totalement sans bordures

La Switch 2 propose un écran plus grand que celui de la Switch originale, mais elle conserve des bordures assez larges, notamment sur les côtés. Ce choix, probablement nécessaire pour intégrer les docks des Joy-Con, rappelle un peu l’effet « pillar-box » du premier modèle.

Cependant, la fonctionnalité de luminosité automatique introduite sur la Switch OLED a été reprise et améliorée. Le capteur de luminosité est situé sur le dessus de l’appareil et semble plus grand, ce qui pourrait permettre une meilleure gestion de l’éclairage en fonction de l’environnement.

Une béquille redessinée et plus stable

La béquille de la Switch 2 s’inspire de celle de la Switch OLED, offrant une grande flexibilité. Elle peut être inclinée jusqu’à un angle presque plat, ce qui permet à l’écran de pointer vers le plafond. Des patins en silicone situés au bas de la console aident à la stabiliser lorsqu’elle est utilisée en mode table.

Rétrocompatibilité et Mario Kart 9

Nintendo a confirmé que la Switch 2 sera rétrocompatible avec les jeux physiques et numériques de la Switch. Cependant, certains titres pourraient ne pas être pris en charge, notamment ceux nécessitant des fonctionnalités spécifiques, comme le capteur infrarouge.

La bande-annonce a également donné un aperçu du premier jeu officiellement annoncé pour la Interrupteur 2 : un nouveau Mario Kart. Le jeu, qui pourrait être intitulé Mario Kart 9, propose des courses impressionnantes avec un champ de 24 joueurs et des distances d’affichage considérablement améliorées.

Ce que nous ignorons encore

Malgré cette révélation, plusieurs questions restent en suspens :

Spécifications techniques : Nintendo n’a pas détaillé les performances internes, comme le processeur ou la mémoire vive. Écran : Si les rumeurs pointent vers un retour à un écran LCD (contre l’OLED de la Switch OLED), aucune confirmation officielle n’a été donnée. Ports du dock : Le trailer n’a pas montré les ports situés sur le dock, laissant des incertitudes sur la connectivité. Bouton mystérieux sur le Joy-Con droit : Une nouvelle touche sous le bouton Home n’a pas encore été expliquée.

Enfin, il reste à voir si la console prendra en charge des fonctionnalités modernes, comme la charge sans fil Qi2, suggérée par certaines fuites antérieures.

À quoi s’attendre avant le lancement

Nintendo a prévu un Nintendo Direct dédié à la Switch 2 le 2 avril, où davantage de détails seront dévoilés. La console sera également disponible pour des tests lors des événements Nintendo Switch 2 Experience, organisés dans plusieurs villes du monde entre avril et mai 2025.

Avec un lancement prévu plus tard cette année, la Switch 2 s’annonce comme un successeur prometteur à l’une des consoles les plus vendues de l’histoire de Nintendo.