Microsoft Edge 132 : des améliorations de vitesse pour une navigation plus fluide

Microsoft poursuit ses efforts pour améliorer la vitesse de son navigateur Edge. La dernière mise à jour, Edge 132, apporte des améliorations significatives à l’interface utilisateur, la rendant plus rapide et plus réactive.

Selon Microsoft, 14 zones de l’interface utilisateur de Edge ont été optimisées, offrant des gains de performance moyens de 40 %. Les fonctionnalités clés, telles que les téléchargements, Drop, l’historique et l’expérience du nouvel onglet en mode InPrivate ont toutes bénéficié d’une augmentation de vitesse significative.

Ces améliorations ont été rendues possibles grâce à la migration de l’interface utilisateur du navigateur vers WebUI 2.0. Cette nouvelle architecture, basée sur un langage de balisage, réduit la quantité de code nécessaire à l’initialisation de l’interface utilisateur, ce qui se traduit par des gains de performance importants.

Microsoft prévoit de poursuivre ses efforts d’optimisation dans les mois à venir, en ciblant d’autres zones du navigateur, telles que la fonction d’aperçu avant impression, les capacités de lecture à voix haute et le menu des paramètres.

Avec Edge 132, Microsoft démontre son engagement à offrir une expérience de navigation toujours plus rapide et plus fluide. Les améliorations apportées à l’interface utilisateur contribuent à rendre Edge plus réactif et plus agréable à utiliser.