Nothing Phone (3a) : l’appareil photo qui défie l’iPhone 16 Pro Max ?

Nothing, la marque britannique, poursuit sa campagne de communication autour de son prochain smartphone, le Phone (3a). La gamme devrait comprendre deux modèles : le Nothing Phone (3a) et le Nothing Phone (3a) Pro.

Après avoir dévoilé quelques informations sur l’appareil la semaine dernière, Nothing compare désormais frontalement les performances de la caméra du Phone (3a) à celles de l’iPhone 16 Pro Max d’Apple.

Dans une nouvelle vidéo publiée par Nothing, le Phone (3a) et l’iPhone 16 Pro Max s’affrontent dans une série de tests photographiques. Bien que la vidéo ne désigne pas de vainqueur, les images capturées par le Phone (3a) semblent rivaliser avec celles de l’iPhone 16 Pro Max.

Un spécialiste de l’image analyse les résultats de chaque test, expliquant les différences et fournissant des conseils pour améliorer la qualité des photos.

Phone (3a) : Des caractéristiques techniques prometteuses

Le Phone (3a) dispose d’un zoom optique 3x et d’un « ultra zoom » 60x pour la macrophotographie, avec une focale de 70 mm. En comparaison, l’iPhone 16 Pro Max propose un zoom optique 5x, un zoom numérique 25x et une focale de 120 mm. Le Phone (3a) est équipé d’un triple capteur photo : un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif périscopique Sony de 50 mégapixels et un ultra grand-angle Sony de 8 mégapixels.

Selon Nothing, le capteur principal du Phone (3a) capture 64 % de lumière en plus au niveau des pixels et offre une capacité de puits de 300 % supérieure à celle du Phone (2a), ce qui se traduit par une meilleure gestion de la lumière et des détails.

Disponibilité et perspectives

La série Phone (3a), qui comprendra au moins deux modèles, Phone (3a) et Phone (3a) Pro, sera officiellement présentée le 4 mars et devrait être commercialisée dans le monde entier le mois prochain.

Avec son Phone (3a), Nothing affiche clairement son ambition de rivaliser avec les géants du marché, notamment Apple. Les performances de l’appareil photo semblent prometteuses, et il sera intéressant de découvrir les résultats des tests indépendants lors de la sortie du smartphone.