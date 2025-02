Accueil » Nothing Phone (3a) : Le processeur Snapdragon est confirmé

Nothing a officiellement annoncé que la série Nothing Phone (3a) sera équipée d’un processeur Snapdragon, abandonnant ainsi les SoC MediaTek Dimensity utilisés dans la précédente génération, notamment le Nothing Phone (2a).

Le PDG de Nothing, Carl Pei, a précisé que cette nouvelle puce offrira une augmentation de 25 % des performances CPU et une amélioration de 72 % des capacités de traitement neuronal (NPU) par rapport au MediaTek Dimensity 7350 Pro, qui équipe le Nothing Phone (2a) Plus.

Bien que la société n’ait pas encore révélé officiellement le modèle exact du processeur, des rumeurs suggèrent qu’il s’agirait du Snapdragon 7s Gen 3.

Un zoom optique et un design transparent confirmés

Nothing a récemment partagé un teaser vidéo mettant en avant le zoom optique du Nothing Phone (3a), ce qui laisse penser à l’intégration d’un téléobjectif, une première pour cette gamme.

La marque a également confirmé que le Nothing Phone (3a) sera fabriqué en Inde. Une première image officielle publiée cette semaine dévoile un design transparent similaire aux modèles précédents, avec les célèbres glyphes lumineux blancs et un bloc photo plus large intégrant trois capteurs.

Date de lancement et attentes

Le Nothing Phone (3a) sera officiellement présenté le 4 mars. D’ici là, d’autres détails devraient être révélés, notamment en ce qui concerne ses spécifications complètes et son positionnement face aux modèles concurrents, comme le Samsung Galaxy A36 et l’iPhone SE 4.