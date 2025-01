Nothing Phone (3a) : Lancement le 4 mars avec Snapdragon 7s Gen 3 !

La société Nothing, dirigée par Carl Pei, a récemment annoncé que la série Nothing Phone (3a) sera lancée le 4 mars 2025 à 11 heures, heure française. Cette annonce a été faite lors de leur première mise à jour trimestrielle de 2025, où ils ont également présenté des améliorations prévues pour leur système d’exploitation, Nothing OS.

L’utilisation du terme « série » suggère le lancement de plusieurs appareils. Selon des fuites antérieures, il est probable que Nothing dévoile le Phone (3a) et le Phone (3a) Pro 5G.

Lors de cette mise à jour, le cofondateur de Nothing, Akis Evangelidis, a expliqué la philosophie derrière la série (a) :

« Pour la série (a), nous visons un public différent. Lorsqu’on achète un smartphone, certains recherchent les meilleures spécifications, les dernières innovations et les processeurs les plus performants. Mais il y a aussi des utilisateurs passionnés par la technologie qui recherchent avant tout une excellente expérience utilisateur — et c’est pour eux que nous avons créé la série (a). Nous nous concentrons sur les besoins essentiels : appareil photo, écran, processeur et bien sûr, design. »

Autre annonce majeure de cette mise à jour : Nothing a dépassé 1 milliard de dollars de revenus cumulés depuis sa création en octobre 2020, il y a seulement quatre ans.

Le directeur financier de Nothing, Tim Holbrow, a ajouté :

« Plus de la moitié de ce chiffre d’affaires a été réalisé au cours de la seule année 2024. Et ce qui est le plus satisfaisant, c’est que cela correspond exactement à notre objectif. En entrant en 2024, nous voulions capitaliser sur les succès du Phone (2) et des Ear (2), avec des lancements comme le Phone (2a), le Phone (2a) Plus et le CMF Phone 1. Nous avons réussi à commercialiser ces produits tout en développant notre échelle de production. Cela nous a permis d’enregistrer une croissance exceptionnelle de notre chiffre d’affaires, et nous sommes impatients de voir ce que nous pourrons accomplir en 2025. »

Le Phone (3a) standard devrait être équipé du processeur Snapdragon 7 s Gen 3, avec des options de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le Phone (3a) Pro 5G, quant à lui, serait proposé en une seule configuration avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le Nothing Phone (3a) est attendu avec un écran AMOLED de 6,8 pouces affichant une résolution full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Côté photographie, il disposerait d’une triple caméra arrière, comprenant un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 2x, et un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Pour les selfies, une caméra frontale de 32 mégapixels est prévue. L’appareil serait alimenté par une batterie de 5 000 mAh et fonctionnerait sous Nothing OS 3.1 basé sur Android 15.

Le mois de mars 2025 s’annonce chargé pour le segment des smartphones milieu de gamme. En plus du lancement de la série Phone (3a) de Nothing, Apple prévoit de dévoiler l’iPhone SE 4, Google prépare le Pixel 9a, et Samsung s’apprête à présenter le Galaxy A56. Avec un lancement prévu le 4 mars, Nothing pourrait prendre une longueur d’avance sur ses concurrents en termes de date de sortie.

Phone (3a) et Phone (3a) Pro, le mois de mars va être chargé

Nothing a également teasé le retour d’une Community Edition pour l’un de ses smartphones plus tard cette année, probablement pour le Phone (3a), suivant le lancement de la Phone (2a) Plus Community Edition l’année dernière. De plus, la société promet des mises à jour logicielles, incluant de nouveaux widgets, des options de polices, et des modifications de l’application Galerie, entre autres améliorations.

Avec ces annonces, Nothing continue de renforcer sa présence sur le marché des smartphones, en proposant des appareils au design distinctif et aux spécifications compétitives.