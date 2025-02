One UI 7 : l’IA exclusive aux Galaxy S25, les autres devront patienter !

La dernière mise à jour majeure du système d’exploitation de Samsung pour ses appareils Galaxy, One UI 7, a été lancée en janvier avec la série Galaxy S25. Cette mise à jour apporte de nombreuses nouveautés, notamment des fonctionnalités d’intelligence artificielle telles que Now Bar et Now Brief. Cependant, il semblerait que certaines de ces fonctionnalités d’IA restent exclusives aux Galaxy S25.

Dans une récente interview, Sally Jeong, vice-présidente exécutive et responsable de la recherche et développement chez Samsung MX, a révélé que certaines fonctionnalités d’IA de One UI 7, comme Now Brief, nécessitent des chipsets et du matériel avancés, tels que le Snapdragon 8 Elite équipant la série Galaxy S25.

Ces fonctionnalités s’appuient sur le « Personal Data Engine » de One UI 7, qui exploite la puissance de calcul des derniers processeurs pour offrir des expériences d’IA plus poussées.

En revanche, les fonctionnalités d’IA basées sur le cloud, telles que Entourer pour chercher sont plus facilement déployables sur une large gamme d’appareils Galaxy. Samsung privilégie donc une approche hybride, combinant des fonctionnalités d’IA locales et cloud, pour offrir une expérience utilisateur optimale.

One UI 7: un déploiement retardé

Le déploiement de One UI 7 sur les appareils Galaxy plus anciens accuse un retard important. Samsung n’a pas encore annoncé de calendrier précis, mais les rumeurs suggèrent que la mise à jour ne sera pas disponible avant avril.

One UI 7 apporte des améliorations significatives et de nouvelles fonctionnalités d’IA aux appareils Galaxy. Cependant, certaines fonctionnalités d’IA avancées pourraient rester exclusives à la série Galaxy S25 en raison de leurs exigences matérielles élevées. Il faudra attendre le déploiement officiel de la mise à jour pour connaître la liste complète des fonctionnalités disponibles sur chaque appareil.