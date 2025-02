X : l’abonnement Premium+ double de prix après le lancement de Grok-3 !

Moins d’un jour après avoir annoncé le modèle d’IA Grok-3, X, dirigé par Elon Musk, a augmenté le prix de l’abonnement Premium+ qui donne accès au chatbot d’IA nouvelle génération de xAI. L’accès à Grok-3 est désormais réservé aux abonnés X Premium+ et aux utilisateurs ayant souscrit à l’abonnement SuperGrok.

Début février, le niveau Premium+ était proposé à 25,20 euros par mois ou 262,80 euros par an. Après le lancement de Grok-3, le prix de l’abonnement mensuel X Premium+ est passé à 45,60 euros, tandis que l’abonnement annuel coûte désormais 452,40 euros. Cette augmentation tarifaire, qui concernait principalement les États-Unis initialement, est désormais répercutée dans d’autres pays, comme la France !

Cette hausse de prix s’explique notamment par les fonctionnalités d’IA avancées offertes par Grok-3, notamment DeepSearch et BigThink. DeepSearch est une fonctionnalité d’agent d’IA qui permet d’effectuer des recherches, de trier et de compiler des informations sous forme de rapport complet avec citations, à la manière de Deep Research de Google Gemini, OpenAI et Perplexity.

Grok-3, un positionnement tarifaire élevé

Grok-3 devient ainsi le produit d’IA grand public le plus cher du marché à proposer une fonctionnalité de type DeepSearch. X justifie cette augmentation par les coûts de calcul élevés liés à ces fonctionnalités et par l’amélioration de la bande passante pour la génération d’images.

Malgré un prix plus élevé que ses concurrents, Grok-3 offre des performances supérieures et des fonctionnalités innovantes. L’abonnement Premium+ donne également accès à des avantages sur les réseaux sociaux, tels qu’un badge de vérification bleu, des revenus pour les créateurs, un partage des revenus publicitaires, des publications plus longues et une expérience sans publicité. Il reste à voir si les utilisateurs seront prêts à payer le prix fort pour accéder à ces fonctionnalités.