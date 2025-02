iPhone SE 4 : Adieu le nom SE, bonjour iPhone 16E !

L’attente touche à sa fin pour la prochaine génération de l’iPhone SE, qui pourrait être dévoilée le 19 février. Toutefois, selon des sources fiables comme Mark Gurman de Bloomberg, Apple pourrait abandonner le nom SE au profit d’une nouvelle appellation : iPhone 16E.

Pourquoi un changement de nom ?

Le changement d’identité du SE semble justifié par l’ampleur des évolutions qu’Apple prévoit pour ce modèle :

Un design et des performances plus proches des iPhone 16 Contrairement aux précédentes générations de SE, qui utilisaient des composants issus des anciens modèles, l’iPhone SE 4 intégrerait le même processeur que les iPhone 16. Cela signifie des performances identiques aux modèles premium, une première pour la gamme SE. 8 Go de RAM et compatibilité avec Apple Intelligence Si l’information se confirme, l’iPhone SE 4 (ou iPhone 16E) serait le premier modèle « abordable » à supporter les outils d’IA d’Apple.

Cela permettrait à Apple d’attirer un public plus large, en offrant des fonctionnalités d’intelligence artificielle sans le prix élevé des modèles Pro. Une stratégie commerciale agressive Apple a maintenu le prix des iPhone 16 analogue aux iPhone 15, suggérant qu’il ne s’agit pas d’une mise à jour majeure.

Avec un iPhone 16E offrant des performances de flagship à un prix plus abordable, Apple pourrait séduire une nouvelle vague d’utilisateurs tout en concurrençant les smartphones Android sur le segment milieu de gamme.

iPhone 16E : Un des meilleurs smartphones de 2025 ?

Si toutes ces rumeurs sont exactes, l’iPhone 16E pourrait bien être le smartphone le plus intéressant de 2025. Avec une puissance digne des modèles haut de gamme, un tarif attractif et l’accès aux outils d’IA d’Apple, ce modèle pourrait marquer un tournant pour la gamme SE et renforcer l’écosystème iOS.

Reste à voir si Apple officialisera ce changement de nom le 19 février…