Android 16 : Une notification pour les changements de fuseau horaire !

Des chaînes de code ont été découvertes dans Android 16 Beta 1 pour une fonctionnalité qui semble conçue pour vous alerter si votre appareil a changé de fuseau horaire.

Lorsque la fonctionnalité apparaîtra (elle ne s’est pas encore manifestée dans Android 16 bêta 1), vous pourrez choisir de l’activer en allant dans Paramètres > Système > Date et heure. La description de cette fonctionnalité listée dans le menu sous Changement de fuseau horaire indique : « Recevoir une notification lorsque votre fuseau horaire est automatiquement mis à jour ».

Les chaînes de code, découvertes dans Android 16 bêta 1 par Android Authority, montrent que la notification dira quelque chose comme « Votre fuseau horaire a changé » et « Vous êtes maintenant dans… ». Par conséquent, non seulement la notification vous alertera que vous avez changé de zone et que vous êtes passé dans un fuseau horaire différent, mais elle vous indiquera également le nom du nouveau fuseau horaire.

Savoir que votre smartphone affiche l’heure appartenant à un fuseau horaire différent, et savoir exactement quel est ce nouveau fuseau horaire peut aider les utilisateurs à respecter leurs rendez-vous avec d’autres. Je ne suis pas sûr que la plupart d’entre nous changent de fuseau horaire physique assez souvent pour que cette fonctionnalité soit indispensable.

Une version stable de Android 16 attendue au 2e trimestre

D’un autre côté, il suffit d’une réunion d’affaires importante que vous avez manquée parce que vous avez oublié que le fuseau horaire avait changé pour comprendre à quel point cette fonctionnalité peut être importante et utile.

Verrons-nous ce nouvel outil de notification de changement de fuseau horaire apparaître dans Android 16 ? La version stable de la prochaine version d’Android devrait être publiée au cours du deuxième trimestre, ce qui signifie qu’il ne faudra pas trop longtemps avant de savoir si Google prévoit d’inclure cela avec Android 16 ou si cette fonctionnalité ne devrait pas être prête avant la sortie d’Android 17 en 2026.