Accueil » Apple : Kim Vorrath à la rescousse de Siri et de l’IA !

Apple : Kim Vorrath à la rescousse de Siri et de l’IA !

Apple : Kim Vorrath à la rescousse de Siri et de l'IA !

Apple semble intensifier ses efforts dans le domaine de l’intelligence artificielle et de Siri avec un changement stratégique au sein de son équipe dirigeante. Selon un rapport de Bloomberg, Kim Vorrath, une vétérane de 36 ans chez Apple qui a récemment joué un rôle clé dans le développement du logiciel Vision Pro, a été transférée au département de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique de l’entreprise.

Vorrath y occupera le poste de « bras droit » de John Giannandrea, responsable de l’IA chez Apple.

Ce changement de cap intervient alors qu’Apple cherche à améliorer la performance et l’utilité de Siri, son assistant vocal, et à renforcer ses initiatives en matière d’IA. Lors de la WWDC de l’année dernière, Apple avait dévoilé ses ambitions dans ce domaine, regroupées sous l’appellation Apple Intelligence, mais ces efforts n’ont pas eu le même impact que des outils comme ChatGPT d’OpenAI ou Gemini de Google.

L’évolution de Siri reste lente, avec une mise à jour majeure prévue pour iOS 18.4, qui devrait permettre à l’assistant de mieux comprendre le contexte des interactions en analysant l’écran de l’utilisateur et en exécutant des actions plus intelligentes. Par ailleurs, les résumés de notifications d’actualités, générés par l’IA et critiqués pour leur manque de précision, seront mis en pause avec iOS 18.3.

Avec Kim Vorrath, qui a contribué au succès du logiciel de l’iPhone original, Apple semble vouloir insuffler une discipline et une rigueur accrues à ses projets en intelligence artificielle.

Sa vaste expérience dans la gestion de logiciels complexes et innovants pourrait jouer un rôle clé dans la refonte des bases technologiques de Siri et dans l’amélioration des modèles d’IA internes d’Apple.

L’IA au cœur de l’avenir d’Apple ?

Ce transfert souligne également l’importance croissante que Apple accorde à l’IA, potentiellement au détriment du Vision Pro, son casque de réalité mixte, qui avait pourtant été présenté comme le produit phare de l’année.

Selon Bloomberg, une note interne de John Giannandrea indique que les priorités pour 2025 incluent une refonte complète de l’infrastructure de Siri et un travail intensif sur les modèles d’IA maison d’Apple.

Cette réorganisation suggère qu’Apple, tout en continuant à peaufiner ses produits existants, est déterminé à s’assurer une place de choix dans la course à l’intelligence artificielle, un domaine devenu central dans l’industrie technologique.