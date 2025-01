iOS 18.4 : Siri revient en force avec des fonctionnalités IA avancées !

Apple se prépare à déployer la nouvelle version d’iOS 18, l’update iOS 18.4, qui introduira de nombreuses corrections pour les iPhone, mais surtout, apportera des améliorations majeures à Siri, l’assistant vocal d’Apple.

Depuis quelque temps, Siri a été fusionné avec Apple Intelligence, l’approche d’Apple pour intégrer une assistance basée sur l’intelligence artificielle dans ses appareils.

Toutefois, bien que des progrès aient été réalisés, le déploiement de ces fonctionnalités a été freiné par des retards, et c’est avec iOS 18.4 que la prochaine étape se concrétisera.

Trois grandes fonctionnalités à venir pour Siri dans iOS 18.4 :

Voici les trois fonctionnalités majeures qui seront disponibles dans cette mise à jour :

Contexte personnel : Apple décrit cette fonctionnalité comme la capacité de Siri à « lire » ce que vous avez écrit ou partagé via votre appareil (ou compte, si cette fonctionnalité est disponible sur plusieurs dispositifs Apple Intelligence). Cela permet à Siri de retrouver ces informations lorsqu’elles sont demandées. De plus, Siri pourra utiliser ces informations pour améliorer la pertinence de ses services. Bien qu’iOS dispose déjà d’une version basique de cette fonction (limitée aux applications spécifiques), elle était jusqu’ici principalement axée sur des recherches exactes basées sur les termes utilisés, sans prendre en compte le contexte. Conscience de l’écran : Grâce à cette mise à jour majeure, Siri sera capable de « voir » ce qui est affiché à l’écran et d’utiliser ces données pour accomplir des tâches spécifiques. Par exemple, si une adresse vous est envoyée par message, Siri pourra l’ajouter automatiquement sans nécessiter d’entrées manuelles. Cette fonctionnalité était déjà disponible de manière limitée (en appuyant et maintenant l’adresse ou le numéro de téléphone), mais cette nouvelle version permettra à Siri de l’automatiser. Cette fonctionnalité a été fortement demandée par les utilisateurs sur diverses plateformes d’IA, et OpenAI a déjà montré des exemples de ses propres agents IA capables de « manipuler » un ordinateur via des commandes verbales. Prise en action dans les applications : Cette fonctionnalité permettra à Siri, ou plutôt à Apple Intelligence, de prendre des mesures dans les applications basées sur les informations qu’il aura analysées. Par exemple, vous pourrez demander à Siri d’envoyer un e-mail ou de modifier une photo, directement via une commande vocale ou textuelle.

Apple et les défis d’Apple Intelligence

Le chemin n’a pas été facile pour Apple. Son logiciel Apple Intelligence repose à la fois sur une IA développée en interne et sur des technologies analogues à ChatGPT, ce qui a conduit à quelques moments gênants depuis son introduction sur les appareils Apple.

Apple a récemment été critiquée pour les résumés d’actualités générés par Siri, ces derniers ayant parfois fusionné, mélangé ou halluciné des histoires à partir des notifications envoyées par des médias comme la BBC. Bien que la firme fasse de gros efforts pour intégrer l’IA dans ses produits, cela n’a pas forcément boosté les ventes de ses appareils. Selon des prévisions récentes, la demande d’iPhone a chuté, et les ventes ont baissé de 2 %.

DeepSeek R1, une nouvelle menace pour Apple ?

En parallèle, l’émergence de DeepSeek R1, un chatbot IA chinois, pourrait bien redéfinir la donne pour Apple et ses concurrents. Ce modèle open source est bien plus économique que les systèmes développés par les grandes entreprises américaines, comme OpenAI, et pourrait remettre en question les énormes sommes investies par les entreprises du secteur. Avec l’avancée rapide de DeepSeek, l’industrie risque de vivre un bouleversement majeur.

L’industrie de l’IA semble être à un tournant, et avec des alternatives plus accessibles et puissantes, les entreprises comme Apple devront redoubler d’efforts pour rester compétitives sur le marché de l’assistance vocale et de l’IA.