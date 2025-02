Deep Research : OpenAI dévoile ses tarifs et la disponibilité de son agent IA révolutionnaire !

Au début du mois, OpenAI a présenté un nouvel agent d’intelligence artificielle alimenté par son futur modèle d’intelligence artificielle à raisonnement complet o3, appelé « Deep Research ».

À l’instar de l’agent Deep Research de Google, alimenté par Gemini et lancé à la fin de l’année dernière, l’idée derrière Deep Research d’OpenAI est de fournir un assistant largement autonome qui peut parcourir le Web et d’autres sources savantes numériques à la recherche d’informations sur un sujet ou un problème fourni par l’utilisateur, puis compiler le tout dans un rapport soigné pendant que l’utilisateur vaque à ses autres occupations dans d’autres onglets ou abandonne complètement son ordinateur pour vivre sa vie, fournissant le rapport final plusieurs minutes ou même plusieurs heures plus tard par le biais d’une notification.

Contrairement à Deep Research de Google, la valeur de OpenAI o3 Deep Research a été immédiatement perçue par de nombreuses personnes extérieures à la communauté de l’IA, dont l’économiste Tyler Cowen, qui l’a qualifiée d’« étonnante ».

Bien qu’initialement dévoilé comme un produit limité aux abonnés de ChatGPT Pro (200 dollars par mois), OpenAI a déclaré à l’époque qu’il arriverait à d’autres niveaux d’abonnement, comme ChatGPT Plus (20 dollars par mois) et Team (30 dollars par mois), ainsi que vers les plans Edu et Enterprise (prix variables).

Aujourd’hui, le cofondateur et PDG d’OpenAI, Sam Altman, a clarifié la pensée actuelle de l’entreprise concernant la mise à disposition plus large de o3 Deep Research, en citant un autre utilisateur sur X, @seconds_0, qui a écrit : « ok, OAI Deep Research vaut probablement 1000 dollars par mois pour moi. Cela transforme radicalement la façon dont mon cerveau s’engage dans le monde. Je suis plus qu’amoureux et un peu émerveillé ».

Altman a répondu : « Je pense que nous allons initialement proposer 10 utilisations par mois pour ChatGPT Plus et 2 par mois pour le niveau gratuit, avec l’intention d’augmenter ces utilisations au fil du temps. Pour certains utilisateurs, cela vaut probablement 1000 dollars par mois, mais je suis impatient de voir ce que tout le monde va en faire ! ».

Vers une utilisation progressive de OpenAI Deep Research

Alors que 10 utilisations par mois pour le niveau ChatGPT Plus semblent réalisables, 2 utilisations par mois me semblent presque triviales. Je suppose que si vous êtes un utilisateur gratuit, l’objectif est de vous convaincre de la qualité du service et de vous encourager à passer à un plan plus coûteux, en vous tirant vers le haut de l’entonnoir — ou ce que les vendeurs aiment à dire.

Néanmoins, il est utile de savoir à quoi OpenAI pense lorsqu’il s’agit de la disponibilité de ses nouveaux produits et agents puissants. Si vous êtes un utilisateur gratuit de ChatGPT, vous feriez mieux de vous assurer que vos deux utilisations mensuelles de Deep Research concernent des questions auxquelles vous voulez ou avez vraiment besoin d’une réponse.

Comparé à Deep Research, qui est gratuit (bien qu’alimenté par le modèle Gemini 1.5 Pro de la dernière génération), OpenAI ferait mieux d’espérer que son o3 Deep Research en vaille le prix.