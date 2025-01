OPPO Find X8 Ultra : Le flagship ultime de la photographie arrive !

Après le lancement des OPPO Find X8 et Find X8 Pro en octobre 2024 en Chine et leur arrivée en Inde en novembre, OPPO s’apprête à compléter sa gamme avec un modèle ultra haut de gamme, le Find X8 Ultra.

Selon de récentes fuites, ce modèle devrait être lancé en Chine après la sortie du OPPO Find N5, avant de s’étendre à d’autres marchés. Le célèbre leaker Digital Chat Station a partagé des détails sur l’écran et les capacités photo de ce flagship, tandis que d’autres sources internes confirment des améliorations significatives.

Selon les rumeurs, le Find X8 Ultra disposera d’un écran 2.5D plat avec une résolution 2K, offrant des couleurs vives et une expérience visuelle immersive.

Côté photographie, l’appareil bénéficierait d’un système d’imagerie avancé, notamment un capteur macro téléphoto, une fonctionnalité rare et innovante confirmée par Zhou Yibao, chef de produit de la gamme Find chez Oppo.

Les spécifications supposées incluent :

Capteur téléphoto macro : Sony IMX906 de 50 mégapixels avec zoom optique 3x.

Capteur téléphoto classique : Sony IMX882 de 50 mégapixels avec zoom optique 6x.

Capteur principal : Sony LYT-900 de 50 mégapixels.

Capteur ultra grand-angle : Sony IMX882 de 50 mégapixels.

Ces caractéristiques placeraient le OPPO Find X8 Ultra parmi les meilleurs smartphones pour la photographie, offrant une polyvalence impressionnante pour les portraits, les macros et les prises de vue à longue distance.

Find X8 Ultra, des performances et une autonomie optimisées

Sous le capot, le OPPO Find X8 Ultra devrait être équipé du processeur Snapdragon 8 Elite, garantissant des performances de pointe pour toutes les tâches, du multitâche intensif aux jeux exigeants. Il disposerait également d’une massive batterie de 6 000 mAh, prenant en charge une charge rapide de 80W à 90W, pour minimiser les temps d’attente.

Pour renforcer la durabilité, le smartphone pourrait obtenir une double certification IP68 et IP69, le rendant résistant à la poussière et à l’immersion dans l’eau, y compris contre les jets d’eau sous pression. Un capteur d’empreintes digitales ultrasonique viendrait remplacer le modèle optique des Find X8 et Find X8 Pro, offrant une sécurité et une précision accrues.

Lancement mondial en vue

Contrairement au modèle Find X7 Ultra, limité au marché chinois, le OPPO Find X8 Ultra pourrait bénéficier cette fois d’un lancement global, prévu vers la fin du premier trimestre 2025. Avec une disponibilité mondiale, ce flagship pourrait concurrencer les plus grands, notamment les modèles premium de Samsung et Apple.

En conclusion, le OPPO Find X8 Ultra s’annonce comme une véritable vitrine technologique, mêlant design raffiné, capacités photographiques avancées et performances hors pair. Si ces rumeurs se confirment, ce smartphone pourrait redéfinir les attentes du marché haut de gamme.