Framework: un événement majeur le 25 février, avec des annonces « au-delà de l’imagination » !

La société connue pour ses laptops modulaires et réparables, Framework, a annoncé un événement majeur pour le 25 février, promettant « un ensemble d’annonces encore plus important » et promettant de montrer « tout ce sur quoi nous avons travaillé au cours des deux dernières années ».

Framework a partagé plusieurs pictogrammes pour teaser les annonces à venir. Parmi les indices, on trouve une roue arc-en-ciel et une personne qui fait du yoga, un éclair ou un symbole d’éclair, et des images d’une LAN party, des mains tenant une manette de jeu, et d’un bol de snacks au fromage. Ces indices laissent présager des annonces diversifiées, peut-être incluant des produits liés au fitness, à la connectivité rapide, et au gaming.

Framework expansion au-delà des laptops ?

En avril dernier, Framework a levé 18 millions de dollars pour étendre sa gamme de produits au-delà des laptops. Bien que les détails restent flous, il est possible que l’événement du 25 février révèle de nouveaux produits dans d’autres catégories, comme des appareils de fitness ou des accessoires de gaming.

Framework a également annoncé qu’au moins un nouveau produit sera disponible en précommande dès le jour de l’événement. Les fans de la marque peuvent s’attendre à des produits électroniques réparables, modulaires et durables. De plus, la société a exprimé son intention d’étendre sa mission et sa philosophie de produits à davantage de catégories dans le monde.

Comment suivre l’événement ?

Les fans de Framework peuvent suivre l’événement en direct sur la page dédiée, qui comprend un compte à rebours et une option de notification. Le livestream débutera à 19 h 30, heure de Paris. Les personnes présentes dans la région de la baie de San Francisco peuvent également postuler pour assister à l’événement en personne.

L’événement de Framework du 25 février promet d’être riche en annonces et en surprises. Avec des indices mystérieux et des promesses d’expansion au-delà des laptops, les fans de la marque ont de quoi être enthousiastes. Reste à voir quelles innovations et nouveaux produits Framework dévoilera lors de cet événement tant attendu.