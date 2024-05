Framework Laptop 13 : Nouveaux processeurs Intel Core Ultra et écran 2.8K à 120 Hz

Il existe très peu d’ordinateurs portables plus intéressants que la gamme Framework Laptop. Dans un monde où les ordinateurs portables deviennent de moins en moins évolutifs/réparables, Framework nous offre des ordinateurs portables qui vont à l’encontre de cette tendance, où vous pouvez échanger et remplacer pratiquement tout ce que vous voulez sur un coup de tête.

Désormais, les ordinateurs portables Framework Laptop sont équipés de processeurs Intel Core Ultra, offrant la meilleure modularité possible avec les meilleurs processeurs Intel pour ordinateurs portables à ce jour.

Framework a dévoilé une mise à jour importante de son populaire Laptop 13, doté des derniers processeurs Intel Core Ultra Series 1 et d’une série d’améliorations. Fait amusant, ce nouveau modèle est mentionné comme étant équipé de puces « Series 1 », ce qui laisse présager que Intel pourrait annoncer de nouvelles puces Core Ultra « Series 2 » dans le courant de l’année. Le nouveau modèle se targue d’une efficacité et d’une autonomie accrues, en particulier pour la lecture de vidéos, et offre un saut substantiel dans les capacités de jeu.

En outre, vous bénéficiez de toutes les nouvelles fonctionnalités des nouvelles puces Core Ultra, telles que le NPU intégré et la configuration multi-niveaux qui joue un rôle important dans la capacité de la puce à économiser la batterie.

Ce n’est pas la seule amélioration que nous obtenons. Les options de mise à jour incluent désormais un écran 2.8k optionnel avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant des images incroyables à condition d’être prêt à payer plus cher. L’écran est disponible pour les configurations Intel et AMD. En outre, une nouvelle webcam de 9,2 mégapixels avec des performances améliorées en basse lumière et des microphones à faible bruit promet des appels vidéo et des enregistrements plus clairs.

Des mises à niveau du Framework Laptop disponible

Framework a élargi les options de personnalisation avec de nouvelles couleurs pour les cartes d’extension USB-C et une disposition de clavier internationale anglaise avec une touche « super » pour les utilisateurs de Linux. L’entreprise répond également aux besoins des entreprises et des professionnels avec de nouvelles configurations qui incluent une garantie de trois ans et Windows 11 Pro avec support Autopilot.

Les propriétaires actuels de Framework Laptop 13 peuvent mettre à jour leurs appareils avec les nouveaux modules disponibles sur le Framework Marketplace. Les précommandes pour le Laptop 13 mis à jour sont désormais ouvertes, et les livraisons devraient commencer en août. La société a également réduit de façon permanente les prix de ses configurations AMD Ryzen 7040 Series.