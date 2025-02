Accueil » Pixel 9a : Découvrez ses nouvelles couleurs et son design raffiné !

Comme chaque téléphone Pixel chaque année, le Pixel 9a fait le tour d’Internet depuis près de 6 mois. Tout, des images réelles au design de la caméra arrière du téléphone en passant par les spécifications, a déjà fait l’objet de fuites. Avec les Pixel, ce sont les coloris qui fuient généralement en premier, mais ils ont certainement pris leur temps cette fois-ci, conformément aux normes de fuite des Pixel. Voici un aperçu de tous les coloris du Pixel 9a qui ont fait l’objet d’une fuite.

Les rendus des fuites proviennent d’Android Headlines et suggèrent que le Pixel 9a sera disponible en quatre coloris : Obsidian, Porcelain, Peony et Rock Blue.

Les couleurs ressortent bien et sont superbes, en particulier Peony et Rock Blue. Ce dernier est légèrement plus proche de la teinte Outremer de l’iPhone 16. En outre, nous avons également un aperçu du design, ce qui laisse penser que les fuites précédentes étaient fondées.

Les caméras plates complètent les côtés plats, et les lignes d’antenne sont à peu près les mêmes. Si l’Essential Phone PH-1 avait une version économique, ce serait le Pixel 9a. Les bordures semblent presque identiques à celles du Pixel 8a sorti l’année dernière. Le téléphone semble un peu trapu sur les côtés, ce qui pourrait être dû à l’énorme batterie qu’il contient.

Pixel 9a : Potentielles caractéristiques

Google se débarrasse du bloc de l’appareil photo et adopte des caméras plates qui se trouvent presque au même niveau que le panneau arrière du Pixel 9a. En outre, le téléphone est censé être un peu plus grand que le Pixel 9 standard, mais encore assez petit pour être considéré comme un potentiel meilleur petit téléphone pour la norme d’aujourd’hui. Il pourrait également concurrencer le prochain iPhone SE 4 d’Apple.

Le smartphone sera doté d’une batterie de 5 100 mAh, la plus grande jamais installée sur un Pixel. Les vitesses de charge resteront cependant inchangées, ce qui est dommage.

Le téléphone sera alimenté par un Tensor G4 légèrement modifié. En ce qui concerne l’appareil photo, les rumeurs suggèrent que l’appareil photo arrière principal pourrait être un capteur de 48 mégapixels, en baisse par rapport aux 64 mégapixels du Pixel 8a. Il y a ensuite la même caméra secondaire ultra-large de 13 mégapixels et une caméra frontale de 13 mégapixels.

Pour ce qui est de la date de sortie, les rumeurs pointent vers une annonce en mars, plus précisément le 26 mars. Le prix de la variante 128 Go devrait rester le même (549 euros), mais la variante 256 Go devrait être vendue au prix de 649 euros au lieu de 609 euros comme l’année dernière. Nous espérons certainement que Google a opté pour le stockage UFS 4.0, sinon l’augmentation de prix ne rendrait tout simplement pas justice.