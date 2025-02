Accueil » MacBook Air M4 : Lancement imminent, performances boostées et support multi-écrans !

Le MacBook Air M4 est sur le point de faire son entrée sur le marché, équipé de la toute dernière puce M4 d’Apple. Voici ce que nous savons sur cette prochaine mise à jour et ce que les utilisateurs peuvent attendre de ce nouveau modèle.

Selon plusieurs sources, le MacBook Air M4 devrait être lancé au printemps 2025. Apple a l’habitude de dévoiler ses nouveaux produits entre mars et avril, et cette année ne devrait pas faire exception. Des rumeurs persistantes et des fuites récentes suggèrent que l’annonce officielle pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines.

Le MacBook Air M4 ne devrait pas apporter de changements révolutionnaires en termes de design. Il conservera probablement le même châssis fin et léger que le modèle précédent, avec des bords plats et une silhouette élégante. Cependant, la véritable nouveauté réside dans la puce M4, qui promet des améliorations notables en termes de performances.

Des performances accrues avec la puce M4

La puce M4 devrait offrir des améliorations modestes, mais significatives par rapport à la précédente génération. Les utilisateurs peuvent s’attendre à une meilleure efficacité énergétique, une augmentation de la bande passante mémoire, et un moteur neural plus performant pour les tâches d’intelligence artificielle. Ces améliorations devraient se traduire par une expérience utilisateur plus fluide et des capacités accrues pour les tâches exigeantes.

L’une des principales améliorations attendues avec le MacBook Air M4 est le support pour trois écrans simultanément, y compris l’écran intégré et deux écrans externes, sans avoir à fermer le couvercle du MacBook. Cette fonctionnalité, déjà présente sur le MacBook Pro M4, devrait être un atout majeur pour les utilisateurs qui ont besoin de plus d’espace de travail.

Pas de changements majeurs en termes de design

Comme indiqué précédemment, le design du MacBook Air M4 ne devrait pas subir de modifications majeures. Apple devrait conserver le même châssis fin et léger, avec des bords plats et une silhouette élégante. Les utilisateurs qui espéraient des changements plus radicaux devront probablement attendre une future génération.

Le MacBook Air M4 promet d’être une mise à jour intéressante pour les utilisateurs actuels de MacBook Air, en particulier ceux qui possèdent des modèles plus anciens. Avec des améliorations en termes de performances, d’efficacité énergétique et de support pour les écrans externes, ce nouveau modèle devrait offrir une expérience utilisateur améliorée. Cependant, ceux qui espéraient des changements plus radicaux en termes de design devront probablement attendre une future génération. Reste à voir si Apple parviendra à surprendre avec des fonctionnalités inattendues lors de l’annonce officielle.