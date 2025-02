iPhone SE 4 : Son design confirmé par une fuite d’étui Spigen !

L’iPhone SE 4 est un appareil très attendu depuis un certain temps déjà, et nous nous attendons à ce qu’il soit commercialisé dans le courant de la semaine prochaine. Nous venons d’en avoir un nouvel aperçu, grâce au fabricant d’étuis Spigen. La société a téléchargé des images de son étui sur son site Web, ainsi qu’un iPhone à l’intérieur de l’étui. Le site Web indique qu’il s’agit d’un iPhone SE (3e génération), mais un coup d’œil aux images montre que ce n’est pas le cas.

Bien entendu, nous avions déjà une idée précise de ce à quoi ressemblerait l’iPhone SE 4. Les rendus ne sont pas vraiment surprenants : à bien des égards, l’iPhone SE 4 ressemble à l’iPhone 14, avec l’encoche en haut. Les rendus de l’étui montrent également une seule caméra à l’arrière du téléphone. Un changement intéressant est que le curseur d’alerte — le bouton sur le côté de l’iPhone qui active/désactive la vibration — semble avoir été remplacé par un bouton d’action.

Les rendus confirment encore davantage que l’iPhone SE 4 sera doté d’un écran de 6,1 pouces. Cet appareil promet d’embarquer beaucoup plus de puissance dans son petit châssis que ses prédécesseurs, ce qui en fait un smartphone abordable doté d’une puissance qui n’est pas celle d’un budget.

Sous le capot, l’iPhone SE 4 serait équipé du processeur A18 de 3 nanomètres, le même que celui des futurs iPhone 16 et iPhone 16 Plus, garantissant des performances élevées et une efficacité énergétique accrue. Il disposerait également de 8 Go de RAM, nécessaires pour prendre en charge les fonctionnalités avancées d’Apple Intelligence. De plus, ce modèle serait le premier à intégrer le modem 5G conçu par Apple, remplaçant les puces Qualcomm utilisées jusqu’à présent.

Une annonce cette semaine de l’iPhone SE 4

Apple n’organise pas d’événement cette semaine, mais Mark Gurman, un initié, a suggéré que le smartphone pourrait être commercialisé le 12 ou le 13 février, et au plus tard le 18 février. Plutôt qu’un événement, Mark Gurman indique que les fans intéressés devraient s’attendre à un communiqué de presse et à une vidéo sur la chaîne YouTube d’Apple.

Il n’y a pas encore de communiqué officiel sur le prix, mais les personnes au courant disent que l’iPhone SE 4 pourrait être un peu plus cher que le modèle actuel, plus proche de 499 dollars que de 429 dollars.