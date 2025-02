Pixel 9a : Les coques officielles dévoilées, lancement imminent !

Le lancement du Google Pixel 9a approche à grands pas, et les fuites continuent d’affluer. Après une série d’informations sur les fonds d’écran et les spécifications techniques, nous avons désormais un aperçu des designs de coques officielles grâce à Android Authority.

Les coques officielles du Pixel 9a suivent le langage de design familier de Google, mais sans la barre de caméra surélevée caractéristique des modèles haut de gamme. Étant donné que le Pixel 9a abandonne la barre de caméra proéminente, le design des coques reflète cette simplification. Les coques semblent présenter un extérieur en silicone doux au toucher avec un revêtement intérieur en microfibre.

On retrouve le branding « Pixel » à l’intérieur et le logo « G » emblématique de Google à l’arrière.

Selon les fuites, les coques seront disponibles en au moins quatre couleurs pour correspondre aux options du téléphone : Peony (rose), Obsidian (noir), Iris (violet) et Porcelain (blanc). Ces couleurs devraient offrir une belle harmonie avec les options de couleurs du Pixel 9a.

Un aperçu de l’avant du Pixel 9a

Le célèbre Evan Blass a brièvement partagé une image de l’avant du Pixel 9a avant qu’elle ne soit retirée, possiblement pour des raisons légales. L’image montre que le Pixel 9a aura une bordure inférieure légèrement plus fine que celle du Pixel 8a, bien que les bordures globales restent assez épaisses par rapport aux standards actuels. Cela n’est pas surprenant pour un appareil de milieu de gamme.

Les rumeurs sur les spécifications techniques du Pixel 9a sont prometteuses. Le smartphone devrait être équipé d’une puce Tensor G4 et d’une batterie de 5 100 mAh, la plus grande jamais vue sur un téléphone Pixel. Parmi les autres caractéristiques attendues, on trouve un écran OLED de 6,28 pouces avec une luminosité maximale de 2 700 nits, 8 Go de RAM, un appareil photo principal de 48 mégapixels et un objectif ultra-large de 13 mégapixels.

Des spécifications techniques impressionnantes

Le Google Pixel 9a s’annonce comme un appareil prometteur avec des coques officielles assorties aux couleurs du téléphone et des spécifications techniques impressionnantes. Les fuites continuent d’affluer, et nous suivrons de près les prochaines informations pour vous tenir informés. Reste à voir si Google parviendra à surprendre avec des fonctionnalités inattendues lors du lancement officiel.