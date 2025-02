uTag : Utilisez les Samsung SmartTags sur n’importe quel Android !

Une nouvelle application open source appelée uTag permet aux utilisateurs d’utiliser les Samsung SmartTags avec des appareils Android non-Samsung. Les Samsung SmartTags fonctionnent de manière analogue aux Apple AirTags et utilisent la technologie ultra-large bande (UWB) pour un suivi de localisation plus précis.

Les SmartTags sont généralement limités aux appareils Samsung Galaxy, car l’application SmartThings est nécessaire pour configurer et suivre les SmartTags. Cette application inclut des protections qui empêchent son utilisation sur des appareils non Samsung. Des fonctionnalités comme SmartThings Find, qui affiche la localisation sur une carte, ne sont disponibles que sur les téléphones Samsung Galaxy, car elles nécessitent l’interface utilisateur One UI de Samsung.

uTag : Une solution open source

uTag contourne ces limitations en utilisant une version modifiée de l’application SmartThings. Lors de la configuration de uTag, une version modifiée de l’APK SmartThings est téléchargée et installée, permettant l’accès aux fonctionnalités des SmartTags sur des appareils non Samsung. Cette application modifiée facilite la communication entre uTag et les SmartTags.

uTag est la première application à permettre un suivi précis des SmartTags utilisant la technologie UWB sur des appareils non fabriqués par Samsung. En plus des fonctionnalités disponibles dans SmartThings, uTag scanne automatiquement les SmartTags inconnus à proximité et notifie les utilisateurs de leur emplacement, ce qui est plus facile que le scan manuel dans l’application SmartThings.

uTag est entièrement gratuit, mais doit être téléchargé depuis GitHub sous forme de fichier APK Android. Pour utiliser uTag, vous aurez besoin d’un appareil Android fonctionnant sous la version 11 ou ultérieure. Vous devrez également vous connecter avec un compte Samsung en utilisant à la fois l’application SmartThings modifiée et uTag pour accéder aux services de Samsung.

Fonctionnalités de uTag

uTag permet aux utilisateurs de suivre et de cartographier les emplacements, de consulter l’historique des emplacements, de partager les emplacements, de recevoir des notifications pour les tags perdus et de faire sonner les SmartTags. Bien que cela soulève des préoccupations de sécurité, la nature open source de uTag permet aux utilisateurs de consulter le code de l’application pour voir comment leurs informations sont gérées.

uTag offre une solution innovante pour les utilisateurs souhaitant utiliser les Samsung SmartTags sur des appareils Android non-Samsung. Avec des fonctionnalités avancées et une transparence grâce à son code open source, uTag pourrait devenir un outil précieux pour ceux qui cherchent à tirer parti de la technologie UWB des SmartTags de Samsung sur une gamme plus large d’appareils Android.