Le nouvel iPhone SE 4 d’Apple pourrait être annoncé la semaine prochaine

Apple s’apprête à dévoiler son nouvel iPhone SE 4, qui pourrait être annoncé dès la semaine prochaine, selon Mark Gurman de Bloomberg. Dans un article publié jeudi, le journaliste affirme que la marque prévoit de révéler l’appareil « dans les jours à venir », avec une mise en vente prévue pour la fin du mois.

L’iPhone SE 4 marquera une évolution significative par rapport à la génération précédente, qui date de 2022. Son design s’inspirera directement de l’iPhone 14, abandonnant le bouton Home et Touch ID au profit de Face ID. Son écran devrait mesurer 6,1 pouces, contre 4,7 pouces sur le modèle actuel, offrant ainsi un affichage plus immersif.

Autre changement majeur, Apple abandonnera le port Lightning au profit de l’USB-C, une transition imposée par la réglementation européenne. Il s’agira également du premier iPhone SE à intégrer un modem conçu en interne par Apple, réduisant ainsi sa dépendance à Qualcomm.

Sous le capot, l’iPhone SE 4 serait alimenté par la puce A18, la même que celle attendue sur les iPhone 16 et 16 Plus. Cette amélioration lui permettrait d’accéder à certaines fonctionnalités d’Apple Intelligence, le nouveau système d’IA de la marque, qui comprend un Siri amélioré, des outils d’écriture assistée et un éditeur photo enrichi.

La partie photo bénéficiera également d’une mise à niveau, bien que le smartphone conserve un seul capteur arrière. Apple aurait travaillé sur une meilleure optimisation logicielle et une amélioration de la batterie, afin d’offrir une autonomie prolongée.

iPhone SE 4, le prix s’envole

En matière de prix, Bloomberg indique que le nouvel iPhone SE 4 pourrait être vendu autour de 499 dollars, soit une hausse par rapport au modèle actuel commercialisé à 429 dollars. Ce tarif le positionnerait 300 dollars en dessous des iPhone 16 standards, faisant de lui l’option la plus abordable pour accéder à l’écosystème Apple sans compromis majeurs sur les performances.

Contrairement aux autres lancements d’iPhone, Apple ne prévoit pas d’événement spécial pour présenter l’iPhone SE 4. L’annonce se fera probablement via un communiqué de presse, une vidéo sur la chaîne YouTube d’Apple et une large couverture médiatique.

Ce lancement s’inscrit dans une année charnière pour Apple, qui prépare également d’importants changements pour sa gamme principale en 2025, avec l’arrivée des iPhone 17 et 17 Pro, ainsi qu’un modèle ultra-fin qui pourrait être baptisé « iPhone 17 Air ».