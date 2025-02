Accueil » Le Chat : l’IA française de Mistral AI qui défie ChatGPT et DeepSeek !

Dans le paysage actuel de l’intelligence artificielle, dominé par des acteurs majeurs, tels que OpenAI et plus récemment DeepSeek, d’autres équipes d’ingénieurs talentueux développent des modèles de Large Language Model (LLM) qui méritent l’attention des utilisateurs et des entreprises en quête des technologies les plus avancées.

Parmi ces acteurs, Mistral AI, une startup française s’est distinguée en levant un financement initial record de 640 millions de dollars avant même son lancement. Depuis, elle a discrètement développé et publié une combinaison de modèles open source et propriétaires destinés aux consommateurs et aux entreprises.

Alors que de nouveaux modèles de raisonnement et agents dominent le paysage de l’IA, Mistral AI se positionne comme une alternative viable au chatbot phare d’OpenAI, ChatGPT, et à l’application mobile à succès de DeepSeek, notamment pour ceux préoccupés par la confidentialité et la sécurité des données.

Aujourd’hui, Mistral AI a lancé sa propre version mobile gratuite de son chatbot Le Chat pour iOS et Android, ainsi qu’une nouvelle offre Enterprise pour une infrastructure privée, et un plan Pro à 14,99 euros par mois. Cette initiative suggère que Mistral AI cherche à convaincre les entreprises qu’il existe des alternatives valables à DeepSeek et OpenAI.

Le Chat de Mistral AI offre aux dirigeants d’entreprise un outil d’IA qui s’intègre aux environnements d’entreprise, fonctionne avec des performances élevées et, point important pour certains clients, ne transfère pas les données des utilisateurs vers la Chine, contrairement à DeepSeek.

Mistral AI cible à la fois les consommateurs et les entreprises avec Le Chat

Le dernier déploiement de Mistral AI intervient à un moment où les entreprises évaluent de plus en plus leurs partenaires en IA en fonction de la confidentialité des données, de la sécurité et de la flexibilité de déploiement.

Le lancement de l’offre Enterprise de Le Chat, qui permet aux entreprises de déployer l’assistant sur une infrastructure privée, en SaaS ou en cloud privé virtuel (VPC), suggère que Mistral AI cible les mêmes utilisateurs professionnels qui auraient pu envisager GPT-4 d’OpenAI ou Claude d’Anthropic, mais qui souhaitent un meilleur contrôle de leurs données et de leurs modèles.

La stratégie de Mistral reflète une initiative récente de DeepSeek, l’entreprise chinoise d’IA qui a publié DeepSeek-R1, un modèle de raisonnement puissant offrant des capacités et des performances similaires à la série « o » des modèles d’OpenAI (o1, o1-mini et o3-mini déjà disponibles, avec o3 complet à venir), mais à une fraction du coût (30 fois moins cher pour les utilisateurs professionnels que l’OpenAI o1).

Une réponse aux préoccupations de DeepSeek

Cependant, l’expansion de DeepSeek a été accueillie en Occident avec des préoccupations concernant la confidentialité et la sécurité liées aux lois chinoises sur la rétention des données et la censure. Certains analystes se sont interrogés sur la possibilité que les modèles d’IA développés par des entreprises chinoises soient soumis aux réglementations d’accès aux données de Pékin, incitant les entreprises à faire preuve de prudence lors de l’intégration de tels systèmes.

Pour les entreprises préoccupées par l’endroit où leurs modèles d’IA traitent et stockent les données, l’infrastructure non chinoise de Le Chat pourrait être un argument de vente clé. Contrairement à DeepSeek, qui opère sous un cadre juridique chinois, Mistral AI est une entreprise européenne basée en France, soumise aux lois européennes sur la confidentialité des données (RGPD) plutôt qu’à la loi chinoise sur la cybersécurité ou à la loi sur la protection des informations personnelles (PIPL).

Vitesse, précision et outils pour les entreprises

Mistral AI parie également sur les avantages de performance de Le Chat pour se démarquer. L’application mobile est alimentée par les derniers modèles d’IA à faible latence de l’entreprise, qui, selon Mistral, permettent des « réponses flash » — une fonctionnalité qui génère des réponses à des vitesses allant jusqu’à 1 000 mots par seconde.

Au-delà de la vitesse, Le Chat se distingue en intégrant la recherche Web en temps réel et en s’appuyant sur des sources journalistiques et des plateformes de réseaux sociaux, permettant des réponses fondées sur des faits plutôt que de se fier uniquement aux connaissances pré-entraînées.

Cela fait de Le Chat une alternative potentielle pour les entreprises qui nécessitent des informations d’IA plus à jour et basées sur des preuves plutôt que sur des données d’entraînement statiques.

Pour les entreprises, Le Chat inclut également :

Interpréteur de code : permet l’exécution de scripts, les calculs scientifiques et la visualisation de données.

Traitement de documents et OCR : reconnaissance optique de caractères de qualité industrielle pour les PDF, les tableurs et même les images complexes ou de faible qualité.

Génération d’images : alimentée par Flux Ultra de Black Forest Labs, permettant la création de contenu photoréaliste.

Des prix plus compétitifs qu’OpenAI et Anthropic

Mistral AI adopte également une approche différente en matière de tarification par rapport à ses concurrents. Alors qu’OpenAI facture 20 dollars par mois pour ChatGPT Plus et qu’Anthropic’s Claude propose des prix variables en fonction des limites de jetons, le plan Pro de Le Chat commence à 14,99 euros par mois.

De plus, la plupart des fonctionnalités — y compris les derniers modèles, le téléchargement de documents et même la génération d’images — sont gratuites, avec des limites ne s’appliquant qu’aux utilisateurs intensifs. Pour les entreprises envisageant une adoption à l’échelle de l’équipe, Le Chat Team offre un support prioritaire, une facturation unifiée et des crédits d’intégration.