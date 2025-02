ChatGPT : comment utiliser o3-mini gratuitement dès aujourd’hui ?

OpenAI a récemment lancé o3-mini, un modèle de raisonnement avancé, accessible gratuitement à tous les utilisateurs de ChatGPT, bien que soumis à des limites d’utilisation. Ce modèle a été introduit en réponse à la sortie du DeepSeek R1, un modèle open source chinois offrant des performances comparables à o1 à un coût bien inférieur.

Désormais, chaque utilisateur gratuit de ChatGPT peut utiliser o3-mini en appuyant sur le bouton « Raison », intégré dans l’interface de ChatGPT.

Comment utiliser o3-mini gratuitement sur ChatGPT Web ?

Le modèle o3-mini est disponible en accès libre avec un niveau de raisonnement « moyen », tandis que les abonnés à ChatGPT Plus ont accès à la version o3-mini-high, qui utilise plus de ressources de calcul et offre une réflexion plus approfondie.

Étapes pour accéder à o3-mini gratuitement :

Ouvrez le site Web de ChatGPT et connectez-vous à votre compte. Cliquez sur le bouton « Raison », situé à côté du champ de saisie du message. Posez des questions complexes dans des domaines comme la programmation, la science, les mathématiques ou le raisonnement logique. Regénérez la réponse et sélectionnez manuellement le modèle o3-mini via le menu déroulant.

Notez que l’analyse de fichiers n’est pas encore supportée par ce modèle, bien que l’option d’envoi de fichiers soit visible. De plus, le quota gratuit est limité à 10 messages par jour, en fonction de la charge du serveur.

Comment utiliser ChatGPT o3-mini gratuitement sur Android et iOS ?

L’application ChatGPT sur Android et iOS ne dispose pas encore du bouton « Raison ». Cependant, vous pouvez toujours accéder à o3-mini en changeant de modèle après avoir généré une réponse.

Étapes à suivre sur mobile :

Ouvrez l’application ChatGPT sur votre smartphone Android ou iPhone. Saisissez une question et exécutez le prompt. Appuyez longuement sur la réponse générée, puis sélectionnez « Changer de modèle ». Choisissez « o3-mini » dans la liste des modèles disponibles et validez.

Comment utiliser ChatGPT o3-mini sur Windows et macOS ?

Sur les applications ChatGPT pour Windows et macOS, la méthode est analogue à celle du web :

Lancez l’application ChatGPT sur votre PC ou Mac. Cliquez sur « Raison » et posez votre question. Le modèle o3-mini sera utilisé pour générer la réponse.

Performances de o3-mini : que vaut-il par rapport aux autres modèles ?

Bien que o3-mini (medium) ne surpasse pas le modèle o1 d’OpenAI, il semble être nettement plus performant que GPT-4o-mini, le modèle précédemment proposé aux utilisateurs gratuits. Lors de tests, o3-mini a montré une meilleure capacité de raisonnement sur les tâches complexes, bien qu’il puisse parfois donner des réponses incorrectes.

Si vous souhaitez bénéficier d’une version encore plus performante, o3-mini-high est disponible pour les abonnés ChatGPT Plus (20 dollars/mois).

Avec o3-mini, OpenAI permet à tous les utilisateurs de ChatGPT d’accéder à un modèle de raisonnement avancé gratuitement, bien que sous certaines contraintes. Pour une expérience plus fluide et performante, l’abonnement ChatGPT Plus reste une bonne option, notamment pour les développeurs et les chercheurs qui ont besoin d’un raisonnement plus poussé.

N’hésitez pas à tester o3-mini et à partager vos retours sur son efficacité !