Qualcomm : 10 % des PC haut de gamme aux États-Unis équipés de Snapdragon X !

Qualcomm a récemment franchi une étape significative dans sa conquête du marché des PC Windows. Lors de la présentation des résultats du premier trimestre 2025, le PDG Cristiano Amon a révélé un chiffre clé : plus de 10 % des ordinateurs portables Windows vendus aux États-Unis et coûtant plus de 800 dollars étaient équipés de puces Snapdragon X. Ce chiffre représente une progression spectaculaire par rapport aux 0,8 % de part de marché enregistré au troisième trimestre 2024.

Cependant, il est important de noter que cette statistique est hautement spécifique. Elle ne concerne que les ordinateurs portables Windows de plus de 800 dollars, exclusivement aux États-Unis, et uniquement dans le cadre des ventes aux consommateurs. Qualcomm n’a donc pas encore conquis l’ensemble du marché des PC, mais cette avancée marque une tendance prometteuse.

Qualcomm mise sur les performances et l’autonomie des Snapdragon X

Les puces Snapdragon X sont conçues pour offrir un équilibre optimal entre puissance brute et efficacité énergétique. L’un des principaux avantages de cette architecture est une autonomie nettement supérieure par rapport aux PC équipés de processeurs x86 (Intel et AMD). Cette caractéristique a contribué à susciter un vif intérêt autour de Windows on Arm, une alternative de plus en plus crédible à l’architecture x86 dominante.

Pour rendre cette technologie plus accessible, Qualcomm a récemment annoncé une version octa-core de sa puce Snapdragon X, qui équipera des PC à partir de 600 dollars. Ce positionnement plus abordable devrait attirer un public plus large et potentiellement augmenter la part de marché de Qualcomm.

De plus, un nombre croissant d’applications adoptent désormais une prise en charge native de l’architecture ARM, ce qui renforce encore l’attrait de ces nouveaux PC.

Une ambition affichée : conquérir 50 % du marché Windows d’ici 2029

Qualcomm ne compte pas s’arrêter là. L’entreprise vise 50 % du marché des PC Windows d’ici 2029, une ambition qui semble lointaine, mais qui reste réalisable au vu des progrès récents.

D’après ITHome, plus de 80 nouveaux modèles de PC seront équipés de Snapdragon X cette année, et plus de 100 modèles supplémentaires arriveront en 2026. Ces ordinateurs bénéficieront d’un design léger, d’une grande autonomie et de nombreuses fonctionnalités d’IA embarquée.

Autre point clé, Microsoft travaille activement à l’intégration de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle directement dans Windows. Ces avancées seront d’abord déployées sur les PC équipés de Snapdragon X, ce qui pourrait offrir un avantage concurrentiel à Qualcomm face à Intel et AMD.

Un avenir prometteur, mais encore des défis à relever

Malgré ces progrès impressionnants, les PC Windows basés sur ARM peinent encore à convaincre le grand public. Qualcomm doit poursuivre ses efforts pour démontrer les bénéfices concrets de ses puces, notamment en matière d’autonomie et de compatibilité logicielle.

Si la marque parvient à maintenir cette dynamique et à séduire davantage de consommateurs, elle pourrait bien redéfinir le paysage du marché des PC Windows dans les années à venir. D’ici 2029, le pari des 50 % de parts de marché pourrait ne plus sembler si irréaliste.

Avec une croissance fulgurante sur un segment haut de gamme, Qualcomm s’impose comme un acteur incontournable des PC Windows. L’arrivée de modèles plus abordables et l’optimisation continue de Windows pour ARM pourraient permettre à l’entreprise de gagner encore plus de terrain face aux géants historiques du secteur.