ChatGPT Canvas : L’IA devient votre co-écrivain et partenaire de codage

Dans le cadre de son événement « 12 Days of OpenAI », où la société a libéré Sora, OpenAI a dévoilé la version générale de Canvas, une fonctionnalité révolutionnaire qui transforme ChatGPT en un assistant collaboratif pour l’écriture et le codage.

Disponible dès maintenant pour tous les utilisateurs de ChatGPT, Canvas était auparavant limité à une version bêta réservée aux abonnés payants.

Cette nouveauté marque un tournant en permettant de travailler directement avec ChatGPT sur des projets dans une interface partagée et éditable, créant une expérience collaborative semblable à celle d’un partenaire humain, mais avec la rapidité et l’efficacité de l’IA.

Qu’est-ce que Canvas ?

Canvas modifie l’approche classique de ChatGPT en remplaçant l’interface traditionnelle par une zone de travail interactive. Dans cette interface, les réponses de l’IA sont intégrées dans une page éditable où l’utilisateur peut écrire, modifier ou commenter directement les contenus.

Comment fonctionne Canvas ?

Lorsque vous déposez un texte ou un code dans Canvas, ChatGPT affiche des options pour vous aider.

Vous pouvez demander des commentaires, des modifications ciblées ou une réécriture complète. L’objectif est de garder le contrôle total sur le contenu, en choisissant exactement ce que l’IA modifie.

Si vous préférez des suggestions sans modifications automatiques, l’IA peut commenter votre travail pour fournir des idées ou des conseils détaillés.

Canvas est désormais intégré directement à GPT-4o. Il s’ouvre automatiquement pour certains types de requêtes ou lorsque du texte spécifique est collé dans l’interface.

Collaborer sur des projets de texte et de code

Pour les écrivains

Canvas devient un co-écrivain virtuel. Vous pouvez :

Mettre en surbrillance des parties spécifiques d’un texte pour demander des corrections ou des suggestions.

Obtenir des idées pour développer un paragraphe ou améliorer le ton d’une section.

Intégrer des commentaires pour affiner un brouillon sans devoir quitter l’interface.

Pour les développeurs

Les programmeurs bénéficient d’une édition en temps réel avec des fonctionnalités avancées telles que :

La détection des erreurs dans le code avec des suggestions pour les corriger.

Une fonctionnalité « Run » qui exécute le code directement dans l’interface, affichant les résultats dans une console intégrée.

La possibilité de traduire et d’éditer du code, notamment en Python, pour tester et affiner les scripts rapidement. Cela évite de devoir copier le code pour le tester dans un autre environnement. Cette fonctionnalité rapproche Canvas de Anthropic Claude Artifacts, qui permet déjà de tester des extraits de code et de générer des aperçus.

Intégration avec les GPTs Personnalisés

L’un des ajouts les plus significatifs à Canvas est son intégration avec les GPTs personnalisés. Cette combinaison permet de créer des outils spécialisés adaptés aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

Exemples d’utilisation :

Un GPT dédié à l’écriture de nouvelles, qui commente et améliore votre texte en temps réel.

Un assistant d’analyse de données, qui exécute et ajuste des scripts Python dans Canvas pour fournir des analyses précises.

Pour les GPTs personnalisés existants, Canvas peut être activé via les paramètres, offrant ainsi une flexibilité accrue pour répondre à des cas d’usage variés.

Pourquoi Canvas redéfinit l’expérience ChatGPT ?

L’arrivée de Canvas marque une avancée majeure pour les utilisateurs de ChatGPT en apportant une collaboration plus intuitive, que ce soit pour l’écriture ou la programmation, une interaction directe et fluide avec le contenu dans une seule interface, des outils avancés pour les développeurs, comme l’exécution de code et la correction en temps réel, et enfin une personnalisation accrue grâce à l’intégration des GPTs sur mesure.

OpenAI prévoit de continuer à enrichir Canvas avec de nouvelles fonctionnalités. Cet outil s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer l’utilité de ChatGPT pour une audience variée, des écrivains aux développeurs en passant par les analystes.

Canvas est désormais disponible dans sa première version non bêta pour tous les utilisateurs de ChatGPT. Si vous cherchez une façon plus collaborative et interactive de travailler avec l’IA, Canvas est prêt à transformer votre façon de créer et d’éditer.