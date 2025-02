Accueil » TSMC : hausse des prix des puces jusqu’à 15% à cause des taxes Trump !

Les nouvelles taxes imposées par le président Trump sur plusieurs pays commencent à provoquer des remous dans l’industrie technologique, et TSMC envisage déjà des hausses tarifaires drastiques pour protéger ses marges.

Une augmentation des prix jusqu’à 15 % sur les puces

Selon des sources internes, TSMC pourrait augmenter le coût de production des puces de 15 %, bien plus que la hausse initialement prévue de 5 %. Cette décision vise à compenser les pertes potentielles causées par les nouvelles taxes américaines sur les importations, qui affectent directement la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs.

Si TSMC met en œuvre ces hausses tarifaires, les consommateurs risquent d’en payer le prix. La majorité des fabricants de smartphones et d’ordinateurs qui dépendent des puces de TSMC n’auront d’autre choix que d’augmenter leurs prix de vente.

Samsung, par exemple, est déjà sous pression : Qualcomm a récemment annoncé une augmentation du prix de ses processeurs Snapdragon 8 Elite Gen 2.

Si Samsung ne parvient pas à perfectionner sa gamme Exynos, elle devra continuer à utiliser des puces Snapdragon et absorber ces hausses de coût, ce qui pourrait soit rendre les prochains Galaxy bien plus chers, soit forcer la marque à utiliser des composants moins coûteux (écrans de qualité inférieure, caméras moins performantes, etc.).

Deux solutions pour TSMC pour contourner ces taxes

TSMC pourrait chercher à limiter l’impact des taxes en déplaçant une partie de sa production aux États-Unis. L’entreprise taïwanaise a déjà plusieurs usines en construction sur le sol américain, ce qui lui permettrait d’éviter ces tarifs douaniers dans le futur.

Une autre possibilité serait que certaines entreprises obtiennent des exemptions fiscales. Apple, par exemple, avait bénéficié d’un traitement de faveur lors du premier mandat de Trump. Si Tim Cook parvient à négocier une exemption pour les composants des iPhone, Apple pourrait avoir un avantage considérable sur ses concurrents en évitant ces surcoûts.

Pour l’instant, TSMC surveille les conséquences exactes de ces nouvelles taxes avant de valider définitivement ses hausses tarifaires. Mais si elles sont confirmées, il est quasi certain que les consommateurs verront les prix des smartphones, PC et autres appareils électroniques grimper dans les mois à venir.