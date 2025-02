Accueil » Google Photos : dites adieu aux captures d’écran et images WhatsApp dans votre galerie !

Google Photos : dites adieu aux captures d’écran et images WhatsApp dans votre galerie !

Google Photos : dites adieu aux captures d'écran et images WhatsApp dans votre galerie !

Google Photos sur Android a récemment reçu une mise à jour qui améliore l’organisation de l’affichage par défaut en offrant de nouvelles options de tri et de gestion des médias.

Désormais, Google Photos sur Android permet aux utilisateurs de masquer automatiquement les fichiers enregistrés depuis d’autres applications, notamment les captures d’écran et les images ou vidéos reçues via des messageries comme WhatsApp.

Cette fonctionnalité est une avancée notable pour ceux qui utilisent Google Photos comme galerie principale pour organiser et consulter leurs médias sur Android.

Google Photos, une gestion plus intuitive des fichiers multimédias

Avec cette mise à jour, Google a regroupé les options de tri sous un nouvel onglet appelé « Photos view », qui remplace l’ancienne fonctionnalité « Personnaliser votre grille ». Selon Android Authority, ces nouveaux paramètres incluent désormais une option permettant d’afficher ou masquer le contenu provenant d’autres applications.

Cette nouveauté permet de mettre en avant les photos essentielles, prises avec l’appareil photo du téléphone, sans avoir à naviguer dans les différents albums de l’onglet Collections. Elle évite également l’affichage d’éléments indésirables, tels que les captures d’écran, les GIF, ou les images d’applications tierces, qui peuvent souvent encombrer la galerie.

Filtrage intelligent et personnalisation avancée

Google Photos propose désormais une option permettant de « masquer le contenu inutile d’autres applications ». Cela signifie que les fichiers multimédias provenant de certaines applications peuvent être exclus de l’affichage principal. Par exemple, les images reçues via les groupes familiaux WhatsApp ou les fichiers temporaires de messageries instantanées ne s’afficheront plus automatiquement.

De plus, Google a intégré un système de liste blanche, qui permet aux utilisateurs de choisir quelles applications peuvent toujours afficher leur contenu dans la galerie principale. Ainsi, les médias de certaines applications privilégiées peuvent être conservés visibles tandis que les autres restent cachés.

Les utilisateurs auront également le choix de masquer ces fichiers seulement après leur sauvegarde sur Google Drive ou de les exclure complètement de l’affichage. Pour l’instant, il n’est pas clair si l’algorithme fait la distinction entre des photos de personnes ou d’animaux et d’autres types de fichiers partagés par des applications tierces. Il faudra peut-être ajouter manuellement certaines images à la bibliothèque ou les sauvegarder dans le cloud pour qu’elles apparaissent dans la timeline principale.

Déploiement progressif de la mise à jour

Cette nouvelle version de Google Photos est actuellement en cours de déploiement avec la mise à jour 7.14.0.720276279 sur Android. Tous les utilisateurs ne l’ont pas encore reçue, mais elle devrait être disponible dans les prochains jours. Concernant iOS, aucune annonce officielle n’a été faite pour l’instant, mais une fonctionnalité similaire pourrait bientôt arriver sur les iPhones.

Avec ces améliorations, Google Photos devient encore plus personnalisable et intuitif, facilitant la gestion des images tout en éliminant les distractions causées par des fichiers temporaires ou non pertinents.