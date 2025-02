Windows 11 : révolution musicale avec le support de MIDI 2.0 !

De nombreuses applications s’appuient sur le MIDI pour la synthèse musicale, mais une grande partie de la prise en charge du MIDI dans Windows est restée inchangée depuis des décennies. Aujourd’hui, Microsoft s’attaque enfin à ce problème avec un nouveau cadre robuste.

Microsoft a récemment annoncé une mise à jour majeure de Windows 11, introduisant des améliorations significatives au protocole MIDI, la première depuis sa création en 1983. La dernière version de test de Windows 11 Canary inclut une préversion publique des « Windows MIDI Services », qui prend en charge MIDI 2.0 et permet à MIDI 1.0 de fonctionner sur Windows on Arm.

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) est un protocole essentiel à la production musicale moderne, permettant aux instruments électroniques de se connecter aux ordinateurs et autres appareils pour un contrôle et une synchronisation précis. Annoncé en 2019, MIDI 2.0 offre des améliorations en termes de vitesse, de fidélité et de contrôle des instruments. C’est la première fois que ce protocole mis à jour est disponible dans le système d’exploitation de Microsoft.

Les versions expérimentales de Windows, comme la build 27788, ne sont pas encore prêtes pour une sortie publique, mais la pile Windows MIDI Services qu’elles contiennent le sera une fois entièrement testée. Microsoft affirme que la réécriture de Windows MIDI vise à offrir une « excellente expérience pour les musiciens » et décrit la mise à jour comme « une base solide pour de futures expansions et améliorations ».

Le MIDI 2.0 existe depuis quelques années, il est donc agréable de voir que Microsoft adopte cette technologie plus récente dans Windows 11.

D’autres nouveautés pour Windows 11

Outre les mises à jour liées à la musique, la dernière build Canary de Windows 11 inclut également une nouvelle fonctionnalité OneDrive en un clic qui permet aux utilisateurs de continuer à travailler sur des fichiers tout en passant entre des PC Windows 11 et des téléphones iOS ou Android. Il y a également une fonctionnalité du Microsoft Store qui permet aux utilisateurs d’installer sélectivement des composants individuels pour des jeux, tels que Call of Duty et Halo, ainsi qu’une série de correctifs de bugs pour Windows 11.

Si vous souhaitez découvrir les nombreux avantages des Services MIDI et de MIDI 2.0 en général, vous pouvez dès à présent télécharger la dernière version Insider Preview pour vous en rendre compte par vous-même.