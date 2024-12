Snapdragon 8 Elite 2 : Performances boostées, mais prix en hausse ?

Qualcomm semble préparer une nouvelle génération de son processeur flagship, le Snapdragon 8 Elite 2, attendu pour 2025. Si les premières fuites laissent entrevoir des améliorations notables en termes de performance, elles pointent également vers une nouvelle hausse significative du prix. Voici ce que l’on sait jusqu’à présent.

Selon une fuite relayée par la publication sud-coréenne KiPost, Qualcomm prévoirait d’augmenter encore le prix de son prochain processeur haut de gamme. Cela intervient après que le Snapdragon 8 Elite a déjà vu son tarif augmenter de 20 à 30 % par rapport à son prédécesseur.

Pourtant, cette nouvelle hausse de prix ne serait pas totalement injustifiée. Le Snapdragon 8 Elite 2 promettrait une amélioration des performances d’environ 20 %, alignée avec une meilleure efficacité énergétique grâce à l’utilisation du procédé de gravure N3P de TSMC. Ce processus de 3 nm de dernière génération offrirait des gains significatifs en performance tout en réduisant la consommation d’énergie.

Snapdragon 8 Elite 2, une évolution moins spectaculaire que son prédécesseur

Bien que cette hausse de performance soit impressionnante, elle reste plus modeste comparée au bond de 40 % qu’a représenté la transition du Snapdragon 8 Gen 3 au Snapdragon 8 Elite. Cela soulève une question importante : les processeurs des flagships deviennent-ils trop coûteux pour les fabricants de smartphones ?

Avec des composants clés comme les caméras, les batteries, les écrans et les chipsets qui deviennent de plus en plus chers, le coût des smartphones haut de gamme grimpe également en flèche. Une augmentation de 20 % des performances, bien que respectable, correspond davantage à une mise à jour annuelle classique qu’à une révolution technologique.

Quel impact sur les smartphones de 2025 ?

Si le Snapdragon 8 Elite 2 suit cette tendance, les smartphones haut de gamme équipés de cette puce pourraient devenir encore plus onéreux, renforçant une barrière à l’entrée pour certains consommateurs. Cependant, cela pourrait également permettre à Qualcomm de solidifier son positionnement sur le segment premium, où les utilisateurs recherchent le meilleur de la technologie, même à des prix plus élevés.

Pour l’instant, cette information reste non confirmée, et il faudra attendre des annonces officielles de Qualcomm pour en savoir plus sur les spécifications et le positionnement exacts de ce processeur.

En résumé, bien que le Snapdragon 8 Elite 2 promette des avancées notables, sa hausse de prix pourrait bien alimenter le débat sur la viabilité des smartphones ultra-haut de gamme et leur accessibilité à l’avenir.