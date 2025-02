ChatGPT Search : OpenAI défie Google avec un accès gratuit et sans compte !

OpenAI a ouvert l’accès à ChatGPT Search à tous les utilisateurs, sans compte ni connexion obligatoire, ce qui le positionne désormais comme un concurrent direct de Google.

Jusqu’à présent, ChatGPT Search était réservé aux abonnés payants avant d’être élargi aux utilisateurs connectés. Désormais, tout le monde peut l’utiliser librement, sans aucune inscription préalable. Cette décision s’inscrit dans une stratégie visant à rendre l’outil plus accessible et à attirer un plus grand nombre d’utilisateurs, dans un contexte où l’intelligence artificielle devient de plus en plus un enjeu central de la recherche en ligne.

D’autres chatbots spécialisés comme Perplexity AI pourraient aussi ressentir les effets de cette accessibilité accrue.

ChatGPT Search, un fonctionnement analogue à un moteur de recherche classique

ChatGPT Search agit comme un moteur de recherche traditionnel : il fournit des réponses rapides et affiche des liens vers les sources, directement dans son interface. Par défaut, l’IA effectue des recherches sur le Web en temps réel, mais l’utilisateur peut aussi déclencher manuellement une recherche via un bouton dédié. L’outil est accessible depuis le site officiel d’OpenAI.

Cette mise à jour place ChatGPT Search en concurrence directe avec Google et Bing, ainsi qu’avec d’autres moteurs de recherche émergents. En supprimant l’obligation de compte, OpenAI espère séduire une audience plus large et concurrencer les géants du secteur.

ChatGPT peut-il vraiment rivaliser avec Google ?

Bien que cette évolution rende ChatGPT plus attractif, remplacer Google ne sera pas chose facile. Google bénéficie d’une popularité massive, au point que le mot « Google » est devenu synonyme de recherche sur internet. Même Bing, pourtant soutenu par Microsoft, peine à rivaliser. OpenAI devra donc redoubler d’innovations pour se démarquer.

Quelle différence entre ChatGPT et ChatGPT Search ?

Il est important de noter que ChatGPT classique et ChatGPT Search sont deux outils distincts :

ChatGPT classique repose sur un modèle d’IA entraîné sur une vaste base de données , mais sans accès en temps réel aux nouvelles informations. Il est idéal pour des tâches comme la rédaction créative, le brainstorming ou l’acquisition de connaissances générales . ChatGPT Search, en revanche, accède aux informations en temps réel pour fournir des résultats actualisés , ce qui le rend utile pour des sujets sensibles au temps, comme l’actualité, la météo, les prix des actions, etc. Une autre différence majeure : ChatGPT Search cite ses sources en indiquant les liens vers les pages consultées, permettant aux utilisateurs de vérifier et approfondir les informations . Ce fonctionnement le rapproche d’un moteur de recherche comme Perplexity AI , qui applique une approche similaire.

Comment utiliser ChatGPT Search ?

L’utilisation de ChatGPT Search est simple :

Allez sur ChatGPT.com . Dans la boîte de saisie , cliquez sur le bouton « Rechercher » . Saisissez votre requête, et ChatGPT vous fournira une réponse en temps réel avec des encadrés indiquant l’origine des sources. Cliquez sur une source pour accéder à la page complète ou appuyez sur le bouton « Sources » pour voir une liste détaillée des références utilisées.

Une stratégie d’innovation rapide

Cette ouverture de ChatGPT Search s’inscrit dans une série d’annonces récentes de nouveaux modèles d’IA et fonctionnalités avancées, comme Deep Research. OpenAI a également introduit un nouveau logo pour ChatGPT, illustrant une volonté de renforcer son image et sa présence sur le marché. La vitesse à laquelle ces nouveautés sont déployées montre qu’OpenAI est en pleine accélération face à la concurrence, notamment avec des acteurs comme DeepSeek.

En facilitant l’accès à ChatGPT Search, OpenAI pourrait attirer des utilisateurs qui ne souhaitent pas créer de compte, tout en récoltant davantage de données pour améliorer son moteur de recherche. Ce changement pourrait ainsi marquer une étape clé dans la montée en puissance de l’IA dans le domaine de la recherche en ligne.