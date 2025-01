Mario Kart 9 : Premier aperçu sur Switch 2 !

Le prochain opus de la franchise Mario Kart a été officiellement révélé à travers le premier trailer de la Nintendo Switch 2. Ce court extrait donne un aperçu de ce qui semble être Mario Kart 9, tournant sur la nouvelle console hybride.

Lors de l’annonce de la Switch 2, Nintendo a publié une vidéo centrée sur le design de la console. Vers la fin du clip, un bref aperçu de Mario Kart a captivé l’attention, suggérant que la série emblématique reviendra avec un nouveau titre conçu pour exploiter les capacités du nouveau matériel.

Le teaser nous montre Mario, Luigi, Bowser, Peach, et d’autres personnages emblématiques parcourant un circuit au thème autoroute désertique. On aperçoit un arrêt au bord de la route avec un diner à l’effigie de Yoshi, ainsi que des camions circulant sur la route. Le circuit propose des lignes droites étendues, des virages sablonneux et des cactus typiques du décor du Far West américain.

Mario Kart 9, des graphismes améliorés pour la Switch 2

Bien que l’extrait soit court, il offre un aperçu des capacités graphiques de la Switch 2. La qualité visuelle semble être un cran au-dessus de la Switch originale, avec des textures nettes et une fluidité remarquable. Cependant, la différence graphique ne semble pas drastique à première vue, restant fidèle à l’esthétique colorée et dynamique propre à Mario Kart.

En plus des personnages principaux, on distingue d’autres figures populaires, telles que Pauline, Bébé Mario, et Wario parmi les pilotes. Cependant, peu de détails supplémentaires ont été fournis. Ni titre officiel, ni page produit n’ont été dévoilés à ce stade.

Pour en apprendre davantage sur ce Mario Kart 9, il faudra probablement attendre le Nintendo Switch 2 Direct, prévu le 2 avril 2025. Cet événement devrait lever le voile sur le titre, ses nouvelles mécaniques de jeu, et peut-être même sa date de sortie.

Un lancement sous le signe de l’héritage

Mario Kart a toujours été une pierre angulaire des consoles Nintendo, et son apparition sur la Switch 2 ne fait que renforcer l’importance de la franchise. Avec un circuit inédit et des graphismes raffinés, Mario Kart 9 semble être prêt à poursuivre la tradition en offrant des courses mémorables aux fans, tout en exploitant pleinement la puissance et la polyvalence de la nouvelle console.

Rendez-vous en avril pour découvrir comment Nintendo prévoit de faire évoluer l’une de ses licences les plus emblématiques. 🎮