Switch 2 : Un GPU proche de la Xbox Series S ?

Les fans de Nintendo sont en effervescence alors que les fuites concernant la très attendue Switch 2 continuent de s’intensifier à l’approche de son éventuelle révélation, prévue le 16 janvier 2025.

La dernière fuite en date dévoile des détails sur les capacités GPU de la console, suggérant que la Switch 2 pourrait rivaliser avec la Xbox Series S en termes de puissance brute.

Selon une fuite partagée par le data miner ZachyCatGames sur Famiboards, le GPU de la Switch 2 atteindrait 3,09 Teraflops de puissance de calcul en mode dock. Pour mettre cela en perspective :

La Xbox Series S offre légèrement plus avec 4 Teraflops, permettant des jeux fluides en 1440p natif pour de nombreux titres de la génération actuelle.

Cela représente un bond énorme par rapport à la Switch originale, qui ne délivrait que 0,5 Teraflops.

Bien que les Teraflops ne donnent pas une vision complète des performances d’une console, cette puissance GPU suggère que la Switch 2 pourrait offrir des graphismes plus détaillés, des textures de meilleure qualité et des taux d’images plus stables, réduisant l’écart entre Nintendo et ses concurrents modernes.

Performances en mode portable

En mode portable, la puissance GPU de la Switch 2 chuterait à 1,72 Teraflops, soit une réduction d’environ 50 %. Malgré cette baisse, l’utilisation supposée de la technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling) de NVIDIA devrait compenser, permettant d’améliorer les performances et d’upscaler les graphismes pour garantir des visuels impressionnants, même en déplacement.

Cela pourrait signifier que des jeux AAA, qui étaient difficiles ou impossibles à faire tourner sur la Switch originale, deviendraient enfin jouables sur la Switch 2.

Un potentiel goulot d’étranglement : CPU à 1000 MHz

La fuite mentionne également que le processeur (CPU) de la Switch 2 serait cadencé à environ 1000 MHz. Bien que cela soit inférieur à ce que proposent certaines consoles modernes, ce n’est pas alarmant puisque la plupart des jeux s’appuient davantage sur la puissance GPU que sur le processeur. Cependant, certains titres particulièrement exigeants en calculs CPU pourraient rencontrer des limitations, surtout si les développeurs n’optimisent pas leurs jeux pour ce matériel.

Avec la combinaison du GPU de la Switch 2 et de la technologie DLSS de NVIDIA, on pourrait s’attendre à :

Des résolutions plus élevées et des taux d’images stables, que ce soit en mode docké ou portable.

Une potentielle compatibilité avec des titres récents, rapprochant Nintendo des jeux disponibles sur PS5 et Xbox Series X|S.

Une amélioration significative par rapport à la Switch originale, qui peinait à faire tourner les jeux les plus gourmands.

À quoi s’attendre dans les semaines à venir

Si l’annonce officielle de la Switch 2 se confirme à la mi-janvier 2025, les fans n’auront pas longtemps à attendre pour vérifier ces spécifications. Si les chiffres divulgués sont exacts, la Switch 2 pourrait marquer un tournant majeur pour Nintendo, offrant un matériel capable de rivaliser avec d’autres consoles modernes tout en conservant l’expérience hybride qui a fait le succès de la Switch originale.

Bien que certaines inquiétudes subsistent – comme la vitesse du CPU et l’optimisation des jeux – les spécifications GPU divulguées laissent penser que la Switch 2 sera une machine puissante et polyvalente. Si elle ne se hisse pas au niveau des PS5 ou Xbox Series X, le simple fait de la comparer à la Xbox Series S représente un bond technologique pour Nintendo. Espérons que l’annonce officielle sera à la hauteur des attentes !