Nothing Phone (3a) : un mystérieux bouton et un téléobjectif pour concurrencer l’iPhone !

Le Nothing Phone (3a), prochain smartphone milieu de gamme de la marque fondée par Carl Pei, sera officiellement lancé le 4 mars. Fidèle à son habitude, Nothing distille ses informations au compte-gouttes avec des teasers intrigants.

Le dernier en date laisse entrevoir un nouveau bouton latéral sur le Phone (3a), décrit comme « Votre seconde mémoire, à un clic de distance », et situé juste en dessous du bouton d’alimentation. Sa fonction exacte reste encore inconnue, mais plusieurs hypothèses circulent.

Certains pensent qu’il pourrait s’agir d’un bouton dédié à l’appareil photo, inspiré du bouton de Commande de l’appareil photo de l’iPhone 16. Il servirait alors de déclencheur et permettrait de faciliter le zoom, ce qui correspondrait parfaitement à l’arrivée d’un téléobjectif sur le Phone (3a), une grande première pour Nothing. D’autres estiment qu’il pourrait s’agir d’un bouton d’action personnalisable, à l’image de celui de l’iPhone 15 Pro, qui permettrait aux utilisateurs d’assigner différentes tâches, comme le mode silencieux, le lancement rapide d’une application ou encore l’activation de l’assistant IA attendu sur ce modèle.

Côté performances, le Nothing Phone (3a) devrait être équipé du Snapdragon 7s Gen 3, avec deux configurations possibles : une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et une autre avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Par ailleurs, des rumeurs évoquent également la possibilité d’un modèle Pro, qui serait proposé avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage en configuration unique.

L’écran du Phone (3a) serait légèrement plus grand que celui de son prédécesseur, avec une dalle OLED de 6,8 pouces en définition 1080p et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La partie photo connaîtrait aussi une évolution majeure. En effet, l’un des changements les plus notables concernerait l’ajout d’un téléobjectif de 50 mégapixels avec un zoom optique 2x, une caractéristique encore rare dans cette gamme de prix. Une image fuitée du téléphone vient d’ailleurs confirmer la présence d’un troisième capteur photo à l’arrière. Toutefois, cet ajout pourrait s’accompagner d’un compromis, puisque le capteur ultra-grand-angle serait rétrogradé à 8 mégapixels, alors qu’il était de 50 mégapixels sur le précédent modèle. Quant au capteur principal, il devrait rester à 50 mégapixels, bien que ses spécifications exactes ne soient pas encore connues.

Le Phone (3a) arrive dans un marché concurrentiel

Le lancement du Nothing Phone (3a) interviendra dans un marché particulièrement concurrentiel en mars 2025. Apple prépare l’arrivée de son iPhone SE 4, Google s’apprête à lancer le Pixel 9a, et Samsung devrait dévoiler les Galaxy A56 et A36. Malgré ces nombreuses sorties, Nothing pourrait se démarquer grâce à son téléobjectif, un atout peu commun dans le segment des smartphones milieu de gamme, ainsi qu’avec son nouveau bouton latéral innovant.

Avec cette montée en gamme et des choix technologiques audacieux, Nothing semble bien parti pour bousculer le marché du milieu de gamme en 2025 et proposer une alternative originale face aux géants déjà établis.