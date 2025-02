Switch 2 : des boîtiers de jeux plus grands, vraiment ?

Depuis l’annonce officielle de la Nintendo Switch 2 à la mi-janvier, les spéculations et les rumeurs vont bon train sur la prochaine console de Nintendo et ses jeux à venir.

Des dates de sortie supposées aux prix estimés en passant par les jeux de lancement, chaque nouvelle fuite attise la curiosité des fans. La dernière rumeur en date concerne la taille des boîtiers des jeux physiques de la Switch 2 qui seraient nettement plus grands que ceux de la première Switch.

Selon la Fnac, qui aurait divulgué ces informations sur X, les boîtiers de la Switch 2 mesureraient 19,5 cm x 13 cm. Une photo comparant un boîtier plus grand à celui de la Switch actuelle circule également sur Reddit et X, et les réactions des joueurs sont partagées.

D’un côté, de nombreux fans critiquent cette potentielle nouvelle taille, jugeant qu’elle constitue un gaspillage de plastique. Certains nostalgiques rappellent que les boîtiers des jeux DS et 3DS étaient bien plus compacts, tandis que d’autres s’inquiètent d’un impact environnemental inutile.

En effet, si les cartouches de la Switch 2 restent de la même taille que celles de la Switch originale — ce qui semble probable, étant donné la rétrocompatibilité annoncée — alors un boîtier plus grand pourrait paraître superflu.

Switch 2: Des boîtes de jeux plus grandes créent le débat !

D’un autre côté, certains joueurs voient un possible avantage à ces boîtiers plus imposants. D’abord, leur format se rapprocherait des boîtiers de jeux PlayStation et Xbox, ce qui les rendrait plus harmonieux sur une étagère pour les collectionneurs. Ensuite, ces boîtiers seraient plus difficiles à voler, contrairement aux boîtes fines et facilement dissimulables de la première Switch, un argument qui pourrait peser dans la balance pour les revendeurs.

Pour l’instant, rien n’est confirmé et il faudra attendre le Nintendo Direct du 2 avril 2025 pour obtenir des informations officielles. En attendant, mieux vaut prendre ces fuites avec prudence et rester à l’affût des prochaines annonces de Nintendo.