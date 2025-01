Nintendo Switch 2 : Officiellement dévoilée !

Après tout le drame du CES 2025, Nintendo elle-même a finalement révélé sa nouvelle console Switch 2 sur la chaîne YouTube de Nintendo présentant la nouvelle console et allant maintenant vraiment dans les détails dans la vidéo au moins qui est intitulée « Une mise à jour de Nintendo ».

Après des semaines de rumeurs et de fuites, Nintendo a levé le voile sur sa prochaine console : la très attendue Nintendo Switch 2. La révélation est intervenue en début d’après-midi en France via une courte vidéo de 2 minutes, qui met en lumière les aspects matériels de cette nouvelle console hybride.

Switch 2 : Un design familier avec des améliorations bienvenues

La Nintendo Switch 2 reprend le concept de la Switch originale avec quelques évolutions notables. Toujours hybride, la console peut être utilisée en mode portable ou connectée à un téléviseur via un dock redessiné aux bords arrondis. Son pied de support pour le mode table s’inspire de celui de la Switch OLED, offrant davantage de flexibilité et de stabilité.

Visuellement, la Switch 2 reste proche de son prédécesseur. Elle conserve ses Joy-Con détachables, avec une disposition des boutons similaire. Toutefois, ces contrôleurs se fixent désormais à l’écran principal via des rails magnétiques. Des boutons de libération, situés près des gâchettes des Joy-Con, permettent de les retirer facilement.

Des Joy-Con repensés et plus polyvalents

Les nouveaux Joy-Con apportent des fonctionnalités inédites. La vidéo montre notamment les contrôleurs glissant sur une surface plane, confirmant la présence de capteurs optiques. Ces derniers permettraient d’utiliser les Joy-Con comme une souris PC, ajoutant une nouvelle dimension à l’expérience utilisateur. De plus, un nouveau bouton apparaît sous le bouton Home du Joy-Con droit. Nintendo n’a pas encore dévoilé son utilité, mais les spéculations vont bon train.

Rétrocompatibilité et aperçu des jeux

La rétrocompatibilité avec les jeux physiques et numériques de la première Switch a été confirmée, bien que Nintendo précise que certains titres pourraient ne pas être entièrement compatibles.

Lors de la vidéo, un court extrait semble montrer le très attendu Mario Kart 9, suggérant que la console proposera rapidement de nouveaux jeux exclusifs en plus de son riche catalogue rétrocompatible.

Un lancement prévu pour 2025

Pour l’instant, Nintendo reste discrète sur le prix et la date de sortie de la Switch 2, se contentant d’annoncer une fenêtre de lancement en 2025.

Une présentation plus détaillée, baptisée Nintendo Switch Direct, est prévue pour le 2 avril 2025. À cette occasion, Nintendo dévoilera davantage d’informations sur les spécificités techniques de la console et son catalogue de jeux. Un site Web dédié est déjà en ligne pour permettre aux fans de suivre l’évolution du projet.

Avec son design épuré, ses nouvelles fonctionnalités et la promesse de nouveautés logicielles, la Nintendo Switch 2 semble être un digne successeur de la Switch, tout en répondant aux attentes des joueurs modernes. Bien que certaines questions restent en suspens, cette annonce marque le début d’une nouvelle ère pour Nintendo, et les fans n’ont plus qu’à attendre impatiemment le printemps 2025 pour en savoir plus.