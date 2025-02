Accueil » Windows 11 : Microsoft durcit le ton, impossible d’installer l’OS sur les PC non compatibles !

Microsoft a discrètement supprimé de sa documentation officielle la méthode permettant de contourner les exigences matérielles strictes de Windows 11. Cette décision, prise après la sortie de la version 24H2, marque un changement d’approche de la part de l’entreprise, qui semble désormais privilégier une transition vers du matériel plus récent plutôt que d’accommoder les anciens appareils.

Lors du lancement de Windows 11 en octobre 2021, Microsoft a suscité de vives critiques en raison de ses exigences matérielles, notamment la nécessité d’un processeur moderne et du support TPM 2.0. Face à la grogne des utilisateurs, la société avait mis en place un contournement officiel, basé sur la modification d’une clé dans le registre Windows, permettant aux PC non compatibles de procéder à la mise à jour.

Ce contournement consistait à ajouter la clé suivante dans le registre :

Clé de registre : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup

Nom : AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU

Type : REG_DWORD

Valeur : 1

Microsoft accompagnait cette solution d’un avertissement sur les risques pour la stabilité du système, allant jusqu’à mentionner la possibilité d’une réinstallation complète en cas de problème.

Cependant, cette page de support a désormais été supprimée, et Microsoft ne propose plus aucune solution officielle pour les appareils non compatibles.

Acheter un nouveau PC, la seule alternative officielle

Dorénavant, la seule solution officielle recommandée par Microsoft est l’achat d’un matériel plus récent répondant aux critères de Windows 11. L’entreprise réaffirme ainsi sa volonté de maintenir des exigences strictes en matière de sécurité, de performances et de fiabilité.

Malgré la disparition du guide officiel, le contournement par le registre pourrait encore fonctionner, mais Microsoft ne garantit plus une expérience stable pour les machines ne respectant pas les critères d’éligibilité. Cette décision semble également être soutenue par les partenaires de Microsoft, comme Dell et AMD, qui ont tout intérêt à pousser les utilisateurs vers du matériel plus récent.

En supprimant cette méthode, Microsoft se positionne clairement en faveur d’un renouvellement accéléré du parc informatique, une stratégie qui ne fera pas l’unanimité parmi les utilisateurs de PC plus anciens.