Asus Zenfone 12 Ultra : Les spécifications complètes et les images officielles divulguées

Asus a confirmé que le Zenfone 12 Ultra sera lancé mondialement le 6 février. Un récent teaser a permis d’apercevoir son design et de découvrir certaines de ses fonctionnalités pilotées par l’intelligence artificielle, notamment la traduction en temps réel des appels. Un autre détail intéressant réside dans la présence d’une prise jack 3,5 mm, un élément de plus en plus rare sur les smartphones haut de gamme.

Jusqu’ici, des rumeurs suggéraient que ce modèle serait une simple version allégée du ROG Phone 9 Pro, mais un nouveau rapport de WinFuture.de dévoile enfin ses caractéristiques complètes et des rendus officiels, confirmant qu’il s’agit bien d’un appareil distinct.

Zenfone 12 Ultra, un design raffiné avec un module photo repensé

Le Zenfone 12 Ultra adopte une conception plus sobre et élégante, ce qui le distingue nettement des modèles gaming de la marque. Bien qu’il partage certains aspects du ROG Phone 9 Pro, il affiche un module photo redessiné, où l’on peut distinguer des inscriptions confirmant un capteur de 50 mégapixels, une stabilisation optique (OIS) et un système de stabilisation sur gimbal.

Contrairement aux lignes agressives des ROG, ce modèle privilégie une esthétique plus épurée et sophistiquée. Asus a également prévu plusieurs options de couleur, avec des versions en noir, vert et rose. De plus, l’emplacement du flash a été modifié par rapport au ROG Phone 9 Pro, offrant un design qui lui est propre.

Un écran LTPO et des performances haut de gamme

L’appareil dispose d’un écran LTPO OLED Samsung de 6,78 pouces, affichant une résolution de 2400×1080 pixels. Son taux de rafraîchissement standard de 120 Hz peut grimper jusqu’à 144 Hz dans certains jeux, améliorant ainsi la fluidité des animations et des interactions.

Sous le capot, le Snapdragon 8 Elite alimente le smartphone, épaulé par 8 ou 16 Go de RAM LPDDR5X et un stockage UFS 4.0 pouvant atteindre 512 Go.

Un accent sur la photographie et la vidéo

L’un des éléments différenciateurs du Zenfone 12 Ultra se trouve dans son module photo avancé, conçu pour offrir une expérience photographique optimisée. Il est équipé d’un capteur principal Sony Lytia 700 de 50 mégapixels, bénéficiant d’une stabilisation mécanique sur gimbal pour une meilleure précision des clichés et des vidéos plus stables.

L’appareil intègre également un capteur ultra-grand-angle de 13 mégapixels ainsi qu’un téléobjectif de 32 mégapixels avec un zoom optique 3x et une stabilisation optique. À l’avant, Asus conserve le capteur selfie de 32 mégapixels présent sur le ROG Phone 9 Pro.

Une autonomie généreuse avec charge rapide et sans fil

Le smartphone est alimenté par une batterie de 5 500 mAh, légèrement plus petite que celle du ROG Phone 9 Pro, qui dispose de 5 800 mAh. La charge rapide filaire de 65 W assure une recharge efficace, tandis qu’un mode sans fil de 15 W via la technologie Qi est également disponible.

En matière de logiciel, le Zenfone 12 Ultra tourne sous Android 15, avec diverses améliorations IA destinées à améliorer la photographie et la vidéo. Asus a également réussi à conserver la prise jack 3,5 mm, tout en garantissant une certification IP68 contre l’eau et la poussière.

Un modèle proche du ROG Phone 9 Pro, mais avec une orientation différente

Même si le Zenfone 12 Ultra partage plusieurs éléments avec le ROG Phone 9 Pro, notamment l’écran, le processeur, la RAM et l’appareil photo frontal, il se distingue par plusieurs aspects clés. Asus a repensé entièrement le module photo pour proposer un système de stabilisation avancé et s’éloigne ainsi du monde du gaming pour se concentrer sur la photographie et l’intelligence artificielle.

La principale différence réside également dans l’absence de fonctionnalités spécifiques aux jeux, comme les Air Triggers, qui sont une caractéristique emblématique des modèles ROG. Avec ces ajustements, Asus propose une alternative plus polyvalente, destinée à un public qui recherche un smartphone haut de gamme sans l’esthétique et les fonctionnalités gaming du ROG Phone 9 Pro.

Reste à voir si cette approche séduira un public plus large, notamment les amateurs de photographie et de multimédia.