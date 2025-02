Huawei : Top 6 mondial en R&D, malgré les sanctions américaines !

Huawei continue de briller malgré les sanctions américaines et s’impose désormais dans le Top 10 mondial des entreprises investissant le plus en Recherche et Développement (R&D) en 2024.

Selon le classement annuel de la Commission européenne, intitulé « EU Industrial Research & Development (R&D) Investment Scoreboard », Huawei occupe la 6e place mondiale en termes d’investissements en R&D, devançant Samsung, qui se situe à la 7e place.

Ce rapport analyse les 2 000 plus grands investisseurs en R&D au niveau mondial, ces entreprises représentant plus des trois quarts des dépenses de R&D du secteur privé. Il met en évidence les tendances et évolutions des investissements dans l’innovation technologique.

Pourquoi la R&D est cruciale pour les entreprises technologiques ?

La Recherche et Développement (R&D) joue un rôle essentiel dans l’évolution technologique. Elle permet :

De concevoir de nouveaux produits et d’améliorer ceux existants.

De développer de nouvelles technologies pour rester compétitif.

D’innover et de résoudre des défis techniques.

De réaliser des découvertes majeures qui peuvent transformer notre quotidien, notamment dans l’industrie du smartphone.

L’importance de la R&D est d’autant plus visible dans l’industrie des smartphones, où la course à l’innovation pousse les entreprises à proposer des appareils plus performants, plus fiables et plus intelligents.

Les tendances des investissements en R&D en 2024

Le Top 10 des entreprises mondiales en R&D a vu ses investissements augmenter de 7,5 % cette année, tandis que le Top 50 a connu une croissance de 6,5 %. Toutefois, ces chiffres restent en baisse par rapport à l’année précédente, où les croissances étaient respectivement de 16,9 % et 13 %.

Notons également que dans le Top 50, les entreprises américaines et européennes ont perdu chacune une place, au profit de la Chine et d’autres régions qui ont gagné en importance.

Huawei Pocket 3 : une innovation très attendue en 2025

Huawei ne se contente pas d’investir dans la R&D : l’entreprise prépare activement le lancement du Huawei Pocket 3, un smartphone pliable qui pourrait sortir au premier trimestre 2025.

Le Pocket 3 succédera au Huawei Pocket 2 et devrait arriver avant le Samsung Galaxy Z Flip 7 et le Xiaomi Mix Flip 2. D’après les fuites, ce nouveau pliable serait :

Plus fin, plus compact et plus léger que son prédécesseur.

Disponible en au moins deux versions, bien que les différences entre elles restent encore floues.

En parallèle, Huawei pourrait également dévoiler une nouvelle tablette en même temps que le Pocket 3. Nous devrions en savoir plus à l’approche de la date de lancement officielle.

L’innovation et l’investissement de Huawei en R&D montrent que la marque compte bien rester un acteur incontournable du marché des smartphones, malgré les défis réglementaires et les restrictions technologiques.