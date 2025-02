Accueil » Xiaomi Mix Flip 2 : Plus fin, plus puissant, mais sans téléobjectif !

Xiaomi prévoit de lancer son Mix Flip 2, la nouvelle génération de smartphones pliables à clapet, vers la fin du mois de juin 2025. Bien que le lancement soit encore éloigné, les fuites se multiplient, révélant peu à peu les spécifications et les nouveautés de l’appareil.

Le Mix Flip 2 devrait arborer une batterie plus grande et un corps plus fin et plus léger par rapport à son prédécesseur, offrant ainsi une meilleure portabilité et une autonomie améliorée.

Cependant, l’un des changements les plus remarquables concerne le module photo : selon plusieurs rapports, notamment ceux du célèbre leaker Digital Chat Station, le Flip 2 n’inclura pas de téléobjectif.

Spécifications techniques du Xiaomi Mix Flip 2

Voici les caractéristiques clés rapportées :

Capteur photo principal : 50 mégapixels, capteur 1/1,5”.

Capteur ultra-grand-angle : 50 mégapixels, capteur 1/2,76”.

Écran principal : LTPO AMOLED de 6,85 pouces, résolution 1,5K.

Résistance à l’eau : certification IPX8, une première pour la gamme Flip de Xiaomi.

Recharge : ajout de la recharge sans fil, absente sur le modèle précédent.

Processeur : Snapdragon 8 Elite.

Batterie : capacité estimée entre 5 600 et 5 700 mAh.

Capteurs et connectivité : capteur d’empreintes latéral, NFC intégré.

Un choix discutable : l’absence de téléobjectif

Contrairement à son prédécesseur, qui proposait une configuration avec un téléobjectif, le Flip 2 optera pour un objectif ultra-grand-angle à la place. Ce choix pourrait ne pas plaire à tous les utilisateurs, car le téléobjectif est souvent privilégié pour ses capacités de zoom optique et de prise de portraits.

Xiaomi semble toutefois miser sur d’autres priorités, comme l’amélioration de la résistance et l’ajout de fonctionnalités modernes telles que la recharge sans fil et une meilleure étanchéité. Ces choix pourraient répondre à des retours utilisateurs ou à des contraintes de conception.

Un smartphone pliable qui s’annonce prometteur

Le Mix Flip 2 de Xiaomi s’annonce comme une alternative sérieuse sur le marché des smartphones pliables, combinant des améliorations notables dans la conception et des performances accrues grâce au Snapdragon 8 Elite.

Avec un écran pliable de haute qualité et une batterie optimisée, il pourrait bien attirer les amateurs de design compact et d’innovation technologique. Cependant, l’absence de téléobjectif pourrait diviser les utilisateurs, surtout ceux qui privilégient la polyvalence en photographie.

Rendez-vous en juin pour découvrir officiellement ce que Xiaomi a préparé avec le Mix Flip 2 et comment il se positionnera face à des concurrents comme Samsung ou OPPO sur le marché des pliables.