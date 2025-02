Xiaomi 15 Ultra : lancement imminent, design et fiche technique complets dévoilés !

Xiaomi s’apprête à dévoiler son très attendu Xiaomi 15 Ultra plus tard ce mois-ci. Une affiche promotionnelle non officielle repérée sur Weibo indique que le lancement en Chine du Xiaomi 15 Ultra est prévu pour le 26 février à 12 heures, heure française. Par ailleurs, un premier aperçu vidéo du téléphone a fuité, confirmant son design arrière renouvelé.

Le Xiaomi 15 Ultra devrait également être présenté au salon technologique MWC 2025, qui se tiendra du 3 au 6 mars à Barcelone, pour une mise en avant sur le marché international.

Xiaomi 15 Ultra : Design et module photo revisité

La vidéo dévoile un nouveau design pour le bloc photo arrière, qui arbore une disposition repensée du quadruple capteur, le logo Leica et un flash LED en forme de pilule. Ce changement le distingue nettement de son prédécesseur, le Xiaomi 14 Ultra.

Le Xiaomi 15 Ultra se démarquera par un capteur photo principal de 50 mégapixels LYT-900 de 1 pouce, accompagné de la stabilisation OIS. Il sera complété par :

Un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels (Samsung JN5).

Un téléobjectif Sony IMX858 de 50 mégapixels offrant un zoom optique 3x et des capacités de macrophotographie.

Un impressionnant capteur périscopique de 200 mégapixels (Samsung HP9) avec un zoom optique 4,3x.

En façade, Xiaomi opterait pour un capteur selfie de 32 mégapixels OmniVision OV32B.

Écran et performances

Le Xiaomi 15 Ultra devrait proposer un écran AMOLED LTPO de 6,8 pouces, avec un design micro-quad-curvé, une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il intégrera également un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran.

Sous le capot, on retrouvera le Snapdragon 8 Elite, accompagné du système HyperOS 2.0 basé sur Android 15. En Chine, il serait décliné en plusieurs configurations allant jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5x et 1 To de stockage UFS 4.0, tandis que la version internationale pourrait se limiter à 16 Go de RAM + 512 Go de stockage.

Batterie et recharge rapide

L’autonomie sera assurée par une batterie de 6 000 mAh, compatible avec une charge rapide filaire de 90W et une charge sans fil de 50W.

Avec ces spécifications, le Xiaomi 15 Ultra s’annonce comme un sérieux concurrent sur le marché des smartphones premium, notamment face aux modèles haut de gamme de Samsung et Apple. Il ne reste plus qu’à attendre son lancement officiel pour en savoir plus sur son prix et sa disponibilité globale.