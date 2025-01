Xiaomi 15 Ultra : Le photophone ultime arrive en février !

Après le lancement réussi des Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro en Chine l’année dernière, équipés du puissant Snapdragon 8 Elite, Xiaomi s’apprête à élargir cette gamme avec un modèle Xiaomi 15 Ultra. Ce smartphone promet d’élever encore le niveau en termes de design, de performances et de photographie.

De plus, son lancement est prévu simultanément en Chine et sur les marchés internationaux dès le mois prochain.

Une image réelle du Xiaomi 15 Ultra a récemment fuité, révélant un design distinctif qui se démarque des autres modèles de la série 15. Contrairement aux modèles Pro et standard, qui optent pour des modules caméra carrés, le Xiaomi 15 Ultra revient à un module circulaire, signature emblématique de Xiaomi.

Ce module circulaire loge un système de trois capteurs, à savoir un capteur principal de 50 mégapixels doté d’une taille impressionnante de 1 pouce et de la stabilisation optique (OIS), un capteur ultra-grand-angle de 50 mégapixels, et un téléobjectif de 50 mégapixels avec un zoom optique 3x. Selon des rumeurs, le téléphone pourrait également intégrer un capteur périscopique de 200 mégapixels, capable de zoom optique 4.3x et de prise de vue macro.

Le design élégant est renforcé par une finition en cuir végétalien noir accompagnée d’un anneau rouge qui entoure le module caméra. Xiaomi pourrait également proposer des variantes avec des panneaux arrière en verre ou en céramique, offrant ainsi des options adaptées aux préférences des utilisateurs.

Divergences entre fuites et rendus

Les images récemment divulguées présentent quelques différences par rapport aux rendus basés sur des fichiers CAD publiés auparavant. Par exemple, la marque LEICA, visible sur le module caméra, est positionnée verticalement dans l’image réelle, alors qu’elle apparaissait horizontalement sur les rendus. De plus, les rendus montraient un système à double flash, alors que l’image récente semble indiquer un flash LED unique.

Le Xiaomi 15 Ultra est conçu pour offrir une expérience utilisateur exceptionnelle, grâce à une combinaison de matériel performant et de fonctionnalités avancées. Voici ce que l’on peut attendre de ce modèle :

Écran : Le smartphone sera équipé d’un écran AMOLED de 6,73 pouces, avec un design micro-courbé sur les bords. L’écran proposera une résolution 2K, un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et un capteur d’empreintes digitales ultrasonique intégré sous l’écran.

Performances : Le Xiaomi 15 Ultra sera alimenté par le puissant Snapdragon 8 Elite, épaulé par jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5x et 1 To de stockage UFS 4.0.

Batterie : L’appareil intégrera une batterie de 6 000 mAh, compatible avec la recharge filaire rapide 100W et la recharge sans fil 50W.

Photographie : En plus de sa caméra frontale de 32 mégapixels, le téléphone inclura un capteur principal 50 mégapixels Sony LYT-900, un ultra-grand-angle 50 mégapixels Samsung JN5, un téléobjectif 50 mégapixels Sony IMX858 avec zoom optique 3x, et un capteur périscopique 200 mégapixels Samsung HP9, capable de zoom hybride AI jusqu’à 100x.

Logiciel : Le Xiaomi 15 Ultra fonctionnera sous HyperOS 2, basé sur Android 15, offrant une interface fluide et des fonctionnalités avancées.

Xiaomi 15 Ultra, un lancement mondial ambitieux

Contrairement aux Xiaomi 15 et 15 Pro, initialement disponibles uniquement en Chine, le Xiaomi 15 Ultra sera lancé simultanément sur les marchés chinois et internationaux. Cette stratégie montre l’ambition de Xiaomi de rivaliser directement avec des concurrents comme Samsung et Huawei dans le segment ultra-premium.

Avec un design audacieux, des fonctionnalités haut de gamme et des capacités photographiques révolutionnaires, le Xiaomi 15 Ultra semble bien parti pour devenir l’un des smartphones les plus impressionnants de 2025. Ce modèle pourrait séduire les amateurs de photographie, les passionnés de technologie et tous ceux à la recherche d’un appareil combinant innovation et performance.