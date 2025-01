Accueil » iOS 18 et iPadOS 18 : Taux d’adoption révélés !

Apple a récemment dévoilé les chiffres d’adoption d’iOS 18 et d’iPadOS 18, offrant un aperçu de leur popularité parmi les utilisateurs. Voici un décryptage des données et ce qu’elles révèlent sur les habitudes de mise à jour des utilisateurs d’iPhone et d’iPad.

iOS 18 : Une adoption modérée, mais prometteuse

Selon Apple, 68 % de tous les iPhone actifs utilisent désormais iOS 18 ou l’une de ses versions dérivées (comme iOS 18.2). Si l’on se concentre sur les modèles d’iPhone lancés au cours des quatre dernières années, ce chiffre grimpe à 76 %, un indicateur de la popularité croissante des nouvelles fonctionnalités et optimisations introduites avec iOS 18.

Détails de l’adoption d’iOS (tous modèles d’iPhone actifs) :

iOS 18 : 68%

iOS 17 : 19%

iOS 16 et versions antérieures : 13%

Comparaison avec les années précédentes :

En 2024, iOS 17 représentait 66% des installations, un taux légèrement inférieur à celui d’iOS 18 aujourd’hui.

En 2023, iOS 16 avait atteint 72%, montrant une adoption initiale plus rapide que ses successeurs.

Adoption sur les iPhone récents (quatre dernières années) :

iOS 18 : 76%

iOS 17 : 9%

iOS 16 et versions antérieures : 5%

Bien qu’iOS 18 introduise des avancées, telles que Apple Intelligence, l’impact de cette fonctionnalité sur l’adoption reste limité en raison de son déploiement restreint à certains pays et appareils. Cependant, l’alignement des appareils compatibles avec iOS 17 et iOS 18 a probablement facilité la transition pour les utilisateurs hésitants.

iPadOS 18 : Une adoption plus stable

L’adoption d’iPadOS 18 est inférieure à celle d’iOS 18, avec 53% des iPad actifs exécutant le dernier système d’exploitation. Parmi les modèles d’iPad des quatre dernières années, ce chiffre atteint 63 %.

Détails de l’adoption d’iPadOS (tous modèles d’iPad actifs) :

iPadOS 18 : 53%

iPadOS 17 : 28%

iPadOS 16 et versions antérieures : 19 %

Comparaison avec les années précédentes :

En 2024, iPadOS 17 représentait également 53 %, une stabilité remarquable par rapport à l’année en cours.

En 2023, iPadOS 16 avait atteint 50 %, soulignant une adoption progressive, mais régulière.

Les utilisateurs d’iPad semblent moins enclins à mettre à jour leur appareil immédiatement. Cela peut s’expliquer par l’utilisation plus longue des iPads pour des tâches spécifiques et la perception que les nouvelles fonctionnalités ont un impact limité sur leur usage quotidien.

Facteurs influant sur l’adoption : Sécurité et options de mise à jour

Apple facilite désormais la transition vers les nouvelles versions d’iOS et d’iPadOS, tout en permettant aux utilisateurs de rester sur une précédente version avec des correctifs de sécurité. Par exemple, iOS 17.7 a permis aux utilisateurs de bénéficier des mises à jour de sécurité sans basculer vers iOS 18. Cette flexibilité pourrait expliquer pourquoi 19% des iPhone actifs utilisent encore iOS 17.

L’analyse des données montre une tendance claire :

Les iPhone se mettent à jour plus rapidement que les iPad.

Apple Intelligence, bien qu’innovant, n’a pas encore eu un impact significatif sur l’adoption d’iOS 18.

Les efforts d’Apple pour améliorer la transition et garantir la sécurité, même sur les anciennes versions, contribuent à fidéliser les utilisateurs.

Les données étant basées sur les transactions effectuées sur l’App Store le 21 janvier 2025, elles reflètent un échantillon précis des appareils en utilisation active. L’avenir d’iOS et d’iPadOS dépendra de la capacité d’Apple à offrir des mises à jour pertinentes pour tous les utilisateurs, quel que soit leur appareil.