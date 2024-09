iOS 18 lancée : Personnalisation, productivité et intelligence artificielle, Apple vous gâte !

Apple vient de publier la grande mise à jour de l’iPhone pour 2024. iOS 18 apporte une foule de changements et de nouvelles fonctionnalités, notamment un déploiement plus large de Apple Intelligence — au moins de l’autre côté de l’Atlantique.

Avec iOS 18, l’iPhone devient plus personnalisable qu’il ne l’a jamais été. Apple permet désormais aux utilisateurs de créer la disposition de leur écran d’accueil. Vous pouvez réorganiser, redimensionner et recolorer les icônes et les widgets à votre guise. Vous pouvez teinter les icônes pour qu’elles correspondent à votre arrière-plan, et les régler sur un nouveau thème sombre. Les apps peuvent également être sécurisées avec Face ID, Touch ID ou des codes d’accès.

Le centre de contrôle a été repensé cette fois-ci. Il divise les commandes en plusieurs groupes, que vous pouvez faire défiler un par un. Vous pouvez ajouter de nouvelles commandes à ces groupes et réorganiser ou redimensionner leurs icônes. Vous n’aurez plus à vous fier autant à l’appli Paramètres.

L’application Messages est dotée de RCS (Rich Communication Services), ce qui vous permet enfin de recevoir des fichiers multimédias dignes de ce nom depuis Android (les bulles restent toutefois vertes). L’application Photos dispose d’une interface joliment réorganisée et d’une recherche plus rapide. Mail dispose enfin d’onglets de catégorie à la manière de Gmail.

Safari sélectionne les informations utiles et les affiche sous forme de « Points forts » lorsque vous naviguez sur un site Web. En mode lecture, un résumé et une table des matières générés par l’IA s’affichent en haut de l’article. Une nouvelle application Mots de passe autonome permet de synchroniser en toute sécurité vos identifiants sur tous les appareils. Notes sur iOS 18 prend en charge la transcription en direct, la calculatrice instantanée, les titres rabattables et le surlignage. Une nouvelle fonctionnalité « Tap to Cash » a été ajoutée au Wallet pour des transactions rapides de pair à pair. Enfin, Apple a ajouté un nouveau tracker d’humeur dans l’app Journal et un onglet Insights dans l’app Calendrier pour vous aider à rester attentif.

Apple Intelligence comme élément phare d’iOS 18

Apple a annoncé Apple Intelligence (et les fonctionnalités associées) lors de la dernière WWDC, mais ces mises à jour seront déployées au public avec les versions ultérieures d’iOS 18. Apple affirme que ces mises à jour aideront Siri à comprendre le contexte et les fonctionnalités/réglages de votre iPhone. Il dispose également d’une « conscience de l’écran », qui lui permet de « voir » ce que vous regardez à l’écran et de prendre des mesures en conséquence. Siri peut utiliser cette compréhension et cette intégration avancées pour vous permettre d’interagir avec le système d’exploitation (dans et entre les applications) de manière plus naturelle. Bien entendu, Apple Intelligence est également à l’origine de nouveaux outils d’écriture et de génération d’images.

La mise à jour iOS 18 est diffusée dès maintenant sur les modèles d’iPhone compatibles, parallèlement à la mise à jour similaire iPadOS 18 pour les iPad.