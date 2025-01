Google Gemini s’améliore sur votre smartphone Android

Lors de l’événement Galaxy Unpacked 2025, Samsung a dévoilé ses nouveaux smartphones phares — Galaxy S25, S25+, et Galaxy S25 Ultra —, marquant un tournant important avec l’intégration de Google Gemini comme assistant par défaut.

Cette annonce s’accompagne de mises à jour significatives pour Gemini et la fonctionnalité Entourer pour chercher, élargissant les capacités d’intelligence artificielle disponibles sur Android.

Gemini remplace Bixby sur les Galaxy S25

Avec le lancement de la série Galaxy S25, Gemini devient l’assistant virtuel par défaut sur les appareils Samsung, reléguant Bixby dans le tiroir des applications. Un appui long sur le bouton latéral active désormais Gemini, facilitant un accès rapide à ses fonctionnalités avancées. Bixby reste accessible pour ceux qui souhaitent l’utiliser, mais ce changement marque un virage décisif pour Samsung, qui mise sur la puissance de l’écosystème Google.

Des actions inter-applications simplifiées avec Gemini

La mise à jour de Gemini permet désormais d’exécuter des tâches complexes à travers plusieurs applications en une seule commande. Par exemple, vous pouvez demander à Gemini de trouver un restaurant italien acceptant les chiens et d’envoyer les informations à un ami, ou de rechercher les prochains matchs de votre équipe de Ligue 1 et de les ajouter à votre calendrier.

Cette intégration repose sur les extensions d’applications existantes de Gemini, couvrant des applications Google comme YouTube, Maps, Gmail, et des options tierces, telles que WhatsApp et Spotify. Sur les Galaxy S25, Gemini s’intègre désormais aussi aux applications Samsung, comme Calendrier, Notes, Rappels, et Horloge, renforçant l’expérience utilisateur sur ces appareils.

Gemini Live : une interaction enrichie avec des multimédias

Le mode conversationnel Gemini Live reçoit une mise à jour majeure, permettant de partager des images, fichiers, et même des vidéos YouTube directement dans l’interface. Vous pouvez demander à Gemini des commentaires sur une photo ou des informations supplémentaires sur une vidéo. Par exemple, si vous partagez une photo d’un chien, Gemini peut évaluer la composition ou fournir des détails contextuels.

Cette fonctionnalité est disponible exclusivement sur les Galaxy S24, Galaxy S25, et Pixel 9, mais Google prévoit d’étendre ces capacités à d’autres appareils Android dans les mois à venir. Par ailleurs, des fonctionnalités issues du Project Astra, comme le partage d’écran et la diffusion vidéo en direct, arriveront bientôt sur Android.

Améliorations de Entourer pour chercher

Entourer pour chercher, la fonctionnalité de recherche visuelle introduite l’année dernière, bénéficie de mises à jour importantes. Elle peut désormais :

Reconnaître automatiquement des numéros de téléphone, adresses email, et URL, permettant d’interagir avec ces informations d’un simple clic.

Générer des résumés contextuels pour une variété d’images, qu’il s’agisse de lieux, d’œuvres d’art ou d’objets.

Ces améliorations augmentent la portée de Entourer pour chercher et renforcent son utilité dans les recherches visuelles.

Accessibilité améliorée sur Android

Google a également annoncé des améliorations pour les utilisateurs d’aides visuelles et auditives. La nouvelle mise à jour facilite le couplage des lecteurs d’écran en braille et des aides auditives avec les appareils Android, élargissant encore l’inclusivité de la mobilité multifonction.

En marge des annonces sur les Galaxy S25, Samsung et Google ont également présenté un mode Galaxy Watch pour enfants. Disponible sur la Galaxy Watch 7 LTE, ce mode inclut des applications adaptées, des cadrans personnalisés pour les enfants, et des contrôles parentaux renforcés.

Avec l’intégration de Gemini, Samsung transforme la série Galaxy S25 en un véritable hub d’intelligence artificielle. Entre les nouvelles fonctionnalités multimodales, les actions inter-applications, et les améliorations de Entourer pour chercher, Samsung et Google ouvrent la voie à une expérience utilisateur plus fluide et personnalisée.