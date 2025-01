Galaxy Unpacked 2025 : Tout ce que Samsung a annoncé lors de son événement Galaxy S25

Lors de l’événement Galaxy Unpacked 2025, Samsung a dévoilé sa nouvelle gamme Galaxy S25, incluant les modèles Galaxy S25, S25+, et S25 Ultra, tout en annonçant quelques surprises, comme un modèle Galaxy 25 Edge et des lunettes AR à venir.

Ces smartphones, en plus de bénéficier de raffinements matériels, mettent l’accent sur l’intégration d’une plateforme IA sophistiquée et de nombreuses fonctionnalités visant à enrichir l’expérience utilisateur.

Galaxy S25 et S25+ : une sophistication à portée de main

Les Galaxy S25 et S25+ arborent un design qui se rapproche de celui des iPhone, avec des lignes épurées et des finitions élégantes, tout en conservant les trois modules photo verticaux emblématiques des Galaxy. Équipés du processeur Snapdragon 8 Elite et de 12 Go de RAM, ces modèles intègrent plusieurs nouveautés IA telles que Now Briefs, Audio Eraser, et des actions inter-applications grâce à l’assistant Gemini AI.

Cependant, côté matériel, ces modèles restent plus modestes que le Galaxy S25 Ultra, avec une configuration photo identique à celle de leurs prédécesseurs. On retrouve un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, et un téléobjectif de 10 mégapixels. L’écran Super AMOLED, de 6,2 pouces pour le S25 et de 6,7 pouces pour le S25+, offre une fluidité jusqu’à 120 Hz avec une gestion dynamique du taux de rafraîchissement pour optimiser l’autonomie.

Le Galaxy S25+ se distingue par sa batterie de 4 900 mAh (contre 4 000 mAh pour le S25) et une recharge rapide de 45W, bien que le chargeur ne soit pas inclus.

Les tarifs restent inchangés par rapport à la génération précédente :

Galaxy S25 : À partir de 902,05 euros

Galaxy S25+ : À partir de 1 172,05 euros

Les précommandes sont ouvertes, avec une sortie prévue pour le 7 février 2025.

Galaxy S25 Ultra : la vitrine technologique de Samsung

Le Galaxy S25 Ultra est le modèle phare de cette gamme. Il propose un design revisité avec des bords plats et des coins arrondis, tout en étant plus fin, plus léger et plus résistant grâce à son cadre en titane et à la protection Gorilla Glass Armor 2.

Côté photographie, Samsung a intégré un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels, qui accompagne un capteur principal de 200 mégapixels, un téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique 3x, et un périscope de 50 mégapixels offrant un zoom optique 5x. Le mode Galaxy Log permet aux vidéastes de capturer des séquences logarithmiques en 10 bits HEVC pour un traitement professionnel dans des logiciels comme DaVinci Resolve.

Samsung n’a pas oublié le S Pen, bien qu’il perde ses commandes gestuelles Bluetooth, le rendant plus basique. Enfin, l’écran OLED de 6,9 pouces offre une résolution QHD+ et une fluidité exceptionnelle grâce au modèle ProScaler, emprunté à ses téléviseurs.

Le Galaxy S25 Ultra est proposé à partir de 1 472,05 euros. Les précommandes sont ouvertes, avec une sortie prévue pour le 7 février 2025.

Un modèle Galaxy S25 Edge et des lunettes AR en teasing

Samsung a également dévoilé un mystérieux Galaxy S25 Edge, qui pourrait marquer un retour au design ultra-fin des anciens Galaxy Edge. Bien que peu d’informations soient disponibles, ce modèle promet un format plus compact avec des composants haut de gamme.

Quant aux lunettes AR, Samsung a donné un aperçu de son projet XR, compatible avec Android XR. Ces lunettes, attendues plus tard cette année, intégreront l’IA conversationnelle pour une expérience connectée et immersive.

Gemini et intégration IA poussée

Le véritable atout de cette série est l’intégration de l’assistant Gemini AI, qui offre des fonctionnalités inter-applications. Vous pouvez, par exemple, rechercher un email, l’ajouter à votre calendrier ou créer un SMS basé sur une note, tout cela depuis une seule commande.

La fonction Now Bar sur l’écran de verrouillage agit comme un widget intelligent, affichant des informations personnalisées en fonction de vos habitudes, telles que la météo, les scores sportifs ou des recommandations de bien-être.

L’IA s’invite également dans la galerie et les réglages, avec une recherche conversationnelle facilitant la navigation. Par exemple, vous pouvez demander à l’IA où trouver un paramètre spécifique ou isoler des sons dans une vidéo grâce à Audio Eraser, qui sépare les voix, la musique et les bruits ambiants.

Nouveaux outils créatifs et santé connectée

Parmi les outils créatifs, Samsung introduit la capture GIF directe depuis des vidéos, intégrée à AI Select, et un mode de mise à l’échelle d’images pour les écrans haute résolution. La santé connectée reçoit également une mise à jour avec des fonctionnalités de suivi avancées via Samsung Health, telles que l’indicateur de charge vasculaire et un index antioxydant, le tout épaulé par des recommandations basées sur l’IA.

Avec la série Galaxy S25, Samsung met l’accent sur l’intelligence artificielle et la personnalisation, tout en offrant des raffinements matériels subtils. Bien que les améliorations matérielles soient modestes, l’intégration poussée de l’IA et l’écosystème SmartThings renforcent l’attrait de ces appareils pour les utilisateurs en quête d’innovation et de polyvalence.